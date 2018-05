Excarcelación o prisión domiciliaria, el pedido de Julio De Vido

El ex ministro de Planificación está detenido acusado de presunta malversación millonaria de fondos de los Yacimientos Carboníferos Río Turbio

La defensa del detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido pidió que se le conceda la excarcelación en la causa por Yacimientos Carboníferos Río Turbio o bien se le dé arresto domiciliario con tobillera electrónica.

El planteo fue hecho por su defensa ante la sala II de la Cámara Federal porteña, que ahora deberá resolver si le concede algún beneficio en la única causa en la que sigue preso, por una multimillonaria presunta defraudación al Estado en la reconversión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, informaron fuentes judiciales.

El ex funcionario kirchnerista fue detenido por el juez federal Luis Rodríguez por orden de esa sala del Tribunal de Apelaciones y luego quedó procesado con prisión preventiva confirmada.

Ante ello, su defensa pidió a los camaristas Martin Irurzun y Leopoldo Bruglia que se le conceda la excarcelación, un planteo rechazado en otras ocasiones, o bien se le dé arresto domiciliario con tobillera electrónica y posibilidad de movilizarse en un radio de 100 kilómetros alrededor de su vivienda.

Rodriguez ya rechazó el pedido y, por eso, ahora llegó en apelación a la Cámara.

El 29 de diciembre pasado, la sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento y la prisión preventiva del diputado desaforado en un fallo que firmaron los mismos jueces que intervendrán en este planteo, Irurzun y Bruglia.

En ese entonces, la sala II del Tribunal de Apelaciones estaba integrada por Irurzun y Eduardo Farah, pero éste último se pronunció por la excacelación y, ante el desacuerdo, desempató Bruglia, quien votó junto a Irurzun por mantener preso a De Vido.

En esta causa se investiga una defraudación al Estado Nacional por unos 265 millones de pesos que debían ser destinados a reconvertir el Yacimiento carbonífero.

De Vido está detenido desde octubre último en la cárcel de Marcos Paz.

En diciembre, cuando se rechazó su excarcelación, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que su libertad podría implicar "un real obstáculo al cabal esclarecimiento de la maniobra".

El ex funcionario es juzgado actualmente por la tragedia de Once, y había sido procesado y detenido en otra causa, la que investiga la importación de gas licuado, pero en este caso el Tribunal de Apelaciones lo dejó con falta de mérito y lo excarceló al cuestionar la idoneidad de una pericia que lo había perjudicado y ordenar que se realice un nuevo estudio al juez que lleva esta pesquisa, Claudio Bonadio.