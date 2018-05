Gina Lollobrigida: le heredó su fortuna a su chófer pero ahora la embargaron

Fue tras la denuncia de sus familiares de que el hombre la está manipulando

Un juez de Roma ha dispuesto el embargo cautelar de parte del patrimonio de la diva Gina Lollobrigida después de que sus familiares denunciaran a su asistente, Andrea Piazzolla, presuntamente por manipularla y enriquecerse a su costa.

El abogado de los familiares de Lollobrigida, Michele Gentiloni, explicó hoy que la medida es un "embargo cautelar" de una parte de los bienes de la actriz "para impedir que el señor Piazzolla siga usándolos".

Se trata, según el letrado, de una medida que llega al final de la investigación tras la denuncia interpuesta por el único hijo de la actriz nonagenaria, Milko Skofic, y su nieto Dimitri.

Paralelamente, los familiares presentaron en el Tribunal Civil una petición para que se aprobara un administrador provisional de bienes, pero el abogado cree que no saldrá adelante pues su patrimonio ya está protegido por esta decisión del Tribunal de Roma.

El abogado, que consideró que la investigación podría concluir antes del verano, apuntó que en este caso no se trata de "una petición de inhabilitación" sino de intentar preservar su patrimonio.

La Justicia dispuso el pasado 23 de mayo incautación preventiva de los bienes de la sociedad "Vissi d'Arte", gestionada supuestamente por el asistente de Lollobrigida, Piazzolla, de 30 años e investigado por "abuso de incapaz", informaron los medios.

Según la acusación, Piazzolla estaría expoliando el patrimonio de la actriz, que el próximo 4 de julio cumplirá 91 años, abusando de su presunto estado de debilidad psíquica e induciéndola a aislarse de sus familiares y a firmar actos jurídicos a su favor.

El pasado noviembre un informe psíquico pedido por el Tribunal de Roma establecía que la salud mental de "Lollo" era la propia de una persona de su edad pero, precisaba, podía ser "manejable" por algunas relaciones o situaciones particulares.

Tras la incautación cautelar de sus bienes, pronto llegó la reacción de la actriz, que cuenta entre sus trabajos con cintas como "Solomo and Sheba" (1959) y donde actuaba el estadounidense Tyrone Power, fallecido en pleno rodaje, "La Romana" (1954) y "Come September" (1961).

En una entrevista a "Il Corriere della Sera", Lollobrigida dijo: "estoy muy lúcida y con mi dinero hago lo que quiero" y reprochó a su hijo Milko por haberla "dejado sola".

"Mi relación con mi hijo se detuvo desde hace años y no por culpa mía. Siempre le he ayudado (...) No es Andrea quien lo aleja, soy yo. Junto a mí está Andrea porque Milko no está. Mi hijo nunca aceptó trabajar conmigo. Siempre que he ido a América le he pedido que me acompañara y me ayudara porque habla idiomas y nunca ha venido, me ha dejado sola", señaló en la entrevista.

Por otro lado defendió a su asistente durante los últimos seis años: "No consiento a nadie que cuestione mis elecciones en la gestión de mis negocios. Mi vida es mía, trabajo desde que tengo 18 años y siempre he cuidado de mí misma".