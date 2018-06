Máximo Menem llegó a Argentina y lanzó: "No me hace falta un papá"

El hijo del ex mandatario culpó recientemente a Zulema de impedir que se relacionen

En las últimas horas, Máximo Menem llegó al país, procedente de Chile, y ofreció picantes declaraciones en diferentes entrevistas en relación al vínculo con su padre, de quien está distanciado.

"No me hace falta un papá, vengo a verlo para saber cómo está. Llegué al país sin que él supiera", contó el joven hijo del ex mandatario.

Y agregó: "Con Carlos (Menem) no hablamos mucho, la última vez que lo vi fue en noviembre de 2016. Ahora nos vimos y nos dijimos 'te quiero'".

Por otro lado, Máximo volvió a disparar contra Zulema por la falta de comunicación con su padre: "Cuando subí la carta era porque Zulemita me había bloqueado. Intenté muchas veces ver a mi papá, él está muy bien de salud y lo veo muy capaz de viajar a Chile".

En esa línea, reveló: "Me dijo 'mocoso' y cosas muy feas. Mi relación con ella es mala, pésima. Eran peleas increíbles, ella me gritaba, yo lloraba".

Y cerró: "A mi mamá (Cecilia Bolocco) no la dejan entrar a la casa de mi papá, y a él no lo dejan salir. Yo ni siquiera puedo hablar con él por teléfono. Tengo miedo de ir a la casa de mi padre, no sé qué me puede hacer Zulemita. Me da miedo que me grite, pasarlo mal. En toda mi vida, a mi papá lo vi seis o siete veces".