“Es discípulo de Griguol, uno de los mejores técnicos”

Óscar Washington Tabárez, seleccionador de Uruguay, afirmó en rueda de prensa que se alegrará por Mohamed Salah si al final consigue jugar después de la lesión que sufrió en un hombro durante la final de la Liga de Campeones que disputó ante el Real Madrid.

Al ser consultado sobre si conoce a Héctor Cúper, el DT del elenco egipcio, hizo una referencia histórica que englobó a Carlos Timoteo Griguol, el mítico ex DT de Ferro y del Lobo: “A Cuper lo conozco hace mucho tiempo. En el 91’ yo dirigía en Argentina y él era futbolista. Es discípulo de Griguol, uno de los mejores DT de Argentina. Tiene una mentalidad muy ganadora”, lanzó adulando al “Viejo”.

Luego marcó que “lo de que juegue Salah, me alegraría por el jugador después de esas circunstancias en un partido soñado en el que tuvo accidente. Despierta solidaridad. No es la primera vez que ocurre en el fútbol. Puede pasar en cualquier momento”, comentó.

“No sé en realidad (si va a jugar), porque la recuperación la hizo él en Inglaterra con privacidad y no puedo saber. No es que vayamos a hacer un esquema de integración si juega o no Salah. Es un talento del fútbol, como Neymar, Messi y hay que tomar precauciones y tratar de controlar sus puntos fuertes, que son muchos”, apuntó.

“Cuando comenzamos en 2006, después del Mundial de 1990, uno de los proyectos era reubicar al fútbol uruguayo en el concierto mundial. Los cambios han sido espectaculares. No es lo mismo 1990 que 2018. El mundo es otro. Uruguay, en los inicios del mundo, era una potencia que ganó dos Juegos cuando no existía la Jules Rimet. Después venció en 1930, en 1950 y hasta 1954 no perdió un partido en la Copa del Mundo”, rememoró el Maestro.