Ciro tocó el himno con su armónica en la Plaza Roja

| Publicado en Edición Impresa

Aunque la Selección sufre en la previa del partido clave ante Croacia, los hinchas argentinos que viajaron al Mundial de Rusia están de fiesta, y, encima, acompañados por varios músicos que han decidido ponerle ritmo a la espera. Luego de que Pablito Lescano, líder de Damas Gratis, realizara un show en plena calle rodeado de hinchas como parte de un programa televisivo que se verá el sábado, Andrés Ciro Martínez, el ex cantante de Los Piojos, se juntó con hinchas de la albiceleste en la Plaza Roja de Moscú e interpretó el Himno Nacional con su armónica, como tocaba para miles en los estadios durante los recitales de su ex combo. El video, claro, no tardó en viralizarse por las redes sociales, colándose entre los memes mundialistas.