Erquiaga, promesa pincha: "Soy un lateral con llegada pero con buena marca"

El lateral izquierdo Iván Erquiaga, quien fue ganando espacio tras la partida de Sebastián Dubarbier, se presentó para la gente que aún no lo conoce más allá de haber jugado algunos minutos en Primera.

"Me destaco en el tema de los centros pero también en la marca que fui agarrando, hoy me siento fuerte en ese sentido. Soy un lateral con llegada pero con buena marca", dijo el juvenil desde el Country, tras el entrenamiento de hoy.

⚽ Primer turno de entrenamientos del día jueves con un táctico dividido en grupos para completar la primera semana de pretemporada pic.twitter.com/KEjoQo17yz — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) 28 de junio de 2018

"En Séptima arranqué jugando de enganche y volante y después me fui tirando hacia el lado izquierdo y en Sexta Pedro Verde me puso de lateral. Jugué cuatro o cinco partidos y me fui afianzando a la posición y fui mejorando más", agregó.

Respecto a si nota diferencias con Reserva, dijo: "hay diferencias, hay jugadores de experiencia y eso en Reserva no está porque son chicos de nuestra edad. Uno trata de ir adaptándose de a poco e ir agarrando el ritmo".

En otro orden, sobre la relación con el Chino Benítez, a quien conoce bien, contó: "Con el chino hay mucha confianza pero hay que demostrarle que estamos a nivel que él quiere para estar en Primera".