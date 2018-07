VIDEO. “Dame todo porque te pego un balazo”: tensión en un robo en un kiosco de Gonnet

Un comercio ubicado en un sector de Gonnet se convirtió en las últimas horas en blanco del delito luego de que un delincuente, aparentemente armado con un revólver, se escapara del lugar llevándose la totalidad de la recaudación, unos 7 mil pesos según pudo averiguar este diario.

El sujeto ingresó en horas de la tarde del lunes al kiosco ubicado en 25 y 501. Tras acercarse al mostrador, el individuo pidió al kiosquero una carga virtual. En el mismo momento ingresó una clienta que se dirigió hasta una de las heladeras en busca de una gaseosa.

Cuando el empleado de 24 años se prestaba a pedirle el número, la empresa de telefonía y el monto a cargar el individuo sacó un arma de entre sus ropas y sin importarle la presencia de la clienta lanzó “dame todo porque te pego un balazo”.

Si bien todo transcurrió en menos de un minuto, para el empleado fue una eternidad. El nerviosismo se había apoderado del kiosquero que rápidamente intentó entregar todo lo que tenía en la caja e incluso su propio dinero para librarse de cualquier mal.

Mientras ponía la plata en una bolsa, el delincuente obligó a la clienta a que se ubicara en un sector cercano al mostrador. Luego, cuando vio que el empleado estaba terminando de guardar la recaudación exigió a la mujer que le entregara el teléfono celular. Pero como no traía consigo un aparato le quitó de las manos el dinero que llevaba para comprar.

Consumado el hecho, el individuo escapó del lugar. Pero cuando se estaba yendo de la escena el delincuente hizo algo que dejó descolocado a quien se encontraba detrás del mostrador: tomó la billetera del kiosquero, le sacó el dinero y se la dejó en la puerta. Finalmente lanzó “para que veas que soy un caballero”.

“Cuando me robó la billetera, además del dinero que tenía me preocupaba quedarme sin mi documento de identidad. Entonces le dije que por favor me dejara mi documento”, señaló el kiosquero que este martes conversó con EL DIA. “Y cuando se estaba yendo. me lo tiró en la puerta y me dijo ´para que veas que soy un caballero`”.