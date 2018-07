D´Onofrio dijo que si desde la AFA quieren a Gallardo "tienen que hablar con él"

Frente al cuadro de situación que muestra la Selección ante el inminente alejamiento de Jorge Sampaoli, al presidente de River le preguntaron que pasaría si desde la AFA quieren a Marcelo Gallardo para que sea el DT del equipo nacional.

"Si quieren a Gallardo, tienen que conversar con él", tiró Rodolfo D´Onofrio, quien además consideró que "Tapia tiene el apoyo de River para tomar decisiones en pro del fútbol argentino. No estamos en la vereda de enfrente", aclaró seguidamente.

El mandamás millonario añadió al respecto: "Que hablen con Gallardo. Es el único que lo puede decidir. River no es le dueño de Galalrdo. River no puede oponerse a una decisión que tome su técnico. No tiene cláusula de salida ni multa".

Y agregó: "Es un pacto de caballeros de trabajo por cuatro años pero si considera la Selección u otro lugar en el mundo, River no puede tener a alguien que no puede seguir trabajando. River no es el dueño. Tiene un contrato. No tiene multa. Es un pacto entre las partes. Si quieren a Gallardo o al que sea, tienen que conversar con él. A nosotros, gracias por avisar o informarme, pero hablen con él".