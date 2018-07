Nicole Neumann explotó contra "Poroto" y pidió una cautelar

Nicole Neumann explotó contra su ex pareja Fabián "Poroto" Cubero porque no le dejó hablar con sus hijas y además solicitó una medida cautelar contra el futbolista.

Por su parte, "Poroto" desmintió las acusaciones de la blonda panelista de "Corta por Lozano" y dijo que Nicole puede hablar Indiana, Allegra y Siana cuando ella quiera.

Por lo que trascendió, Nicole se enfureció con Cubero cuando intentó hablar con las nenas desde Europa, donde disfruta de un paseo junto a su nueva pareja, el empresario Matías Tasín, y pidió a sus abogados acciones judiciales contra él.

Según la ex modelo, al intentar comunicarse con sus hijas no pudo porque hubo malas intenciones por parte del padre.

Cubero dijo que en ese momento las nenas estaban al cuidado de su abuela paterna, cuyo teléfono Nicole tiene agendado.

Poroto añadió que todavía no le llego nada respecto de la cautelar y que “Nicole sólo quiere joderme. No puedo estar tranquilo. Mi mamá siempre tuvo el mismo número, ella lo tiene y no se pudo comunicar”.

De persistir la ofensiva de Nicole y sus abogados, el conflicto podría seguir en los cauces de la Justicia.