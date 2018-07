¿Quién es Momo, la "bestia" que causa terror a chicos y adolescentes y les da pesadillas?

Momo es el terror de YouTube y da la vuelta al mundo, ¿Quién es? Se trata de un personaje que mete miedo y que en los últimos días es el protagonista de una gran cantidad de videos que ven principalmente chicos y adolescentes, y ya tienen millones de vistas.

Aunque pocos saben cuál es el origen y el propósito de los videos que son sensación en el mundo, esta historia arrancó en las redes sociales con la viralización de un número telefónico que, según cuentan, cuando se agrega a los contactos se inicia una conversación por WhatsApp con ese "alguien" que tiene como foto de perfil una cara que mete miedo y que sería capaz de averiguar cosas personales. Más precisamente se trata de un rostro cadavérico, con ojos saltones a punto de salirse y una mirada penetrante que pone la piel de gallina a cualquiera.

Dross Rotzank, un youtuber que tiene más de 14 millones de suscriptores, fue uno de los primero que dio a conocer el supuesto número de teléfono desde el que la "bestia" Momo responde. Pero no fue el único porque detrás suyos otros tantos youtubers siguieron el mismo camino -muchos sin la "suerte" de haber podido establecer comunicación), que terminó generando que esta "criatura maléfica" llegue a millones de chicos y adolescentes.

Según explica Rotzank en su posteo, el número de teléfono al que se llama es de Japón y sostiene que “Momo, para empezar, curiosamente, a pesar de estar en Japón, puede hablar español” y “los rumores dictan que es capaz de conversar en cualquier idioma, pero las conversaciones con Momo no son agradables lo más mínimo”. ¿Hay un hacker detrás de esta curiosa historia para robar información de Faceook, Instagram o Twitter de cada uno que lo llame? Esa es la pregunta que muchos se hacen y aún no pueden responder.

Según el famoso youtuber, la intención de Momo sería “tener fotos o videos tuyos, averiguar quién eres, quién es tu familia, averiguar en qué ciudad vives, etcétera, y mientras más se sepa de ti, mejor”, al tiempo que sostiene con la charla terminó hasta con imágenes de niños asesinados. En México, por ejemplo, frente a la preocupación de muchos padres las autoridades tomaron cartas en el asunto y pidieron que no se contacte con ese número porque podría incitar a la violencia, al acoso, a la extorsión, al robo de información personal e incluso al suicidio, o trastornos como la ansiedad o el insomnio. Pero como es una cosa de chicos se hace imposible de controlar.

Otro caso conocido y viralizado es el de DalasReview, un youtuber que hizo un video que supera el millón de visitas y le hace preguntas perversas a Momo. Le dice que es "una niña muy mala" y si le gustaba ser "azotada". Lo cierto es que la siniestra criatura le responde con sorprendentes revelaciones de la vida personal del joven, que se queda asombrado. Si bien los seguidores comentan en el posteo que la situación está armada, muchos otros sostienen que Momo tiene una "técnica secreta" con la que logra recolectar los datos mientras se comunica a través de WhatsApp.

mira ya me he cansado MOMO ven aquí si tienes lo que hay que tener con esa cara croissant que me me llevas muy valiente por WhatsApp ven y dímelo a la face te meto un puñetazo en la tráquea y se acabó tu miserable vida me oyes.