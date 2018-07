Suma y sigue: El padre de Higuaín también le pegó duro a Jorge Sampaoli

Las decisiones de Jorge Sampaoli durante el Mundial siguen provocando reacciones contrarias.

Ahora el que salió con los tapones de punta fue el padre de Gonzalo Higuaín quien expresó sus serios cuestionamientos por el sistema de juego elegido por el DT contra Francia.

"¡Tenés dos delanteros que suman 600 goles y no juega ninguno de los dos!", señaló el ex futbolista Jorge Higuaín, el padre del actual atacante de la Juventus.

El padre del futbolista también dijo, respecto de Sampaoli, que "Arrancamos con la idea de un falso nueve y terminamos con Enzo Pérez de nueve".

"Realmente no le encuentro una explicación válida que se pueda sostener. No sé por qué se jugó sin nueve ante Francia. Él tiene sus motivos. Pero a veces es difícil: tenés dos tipos que entre los dos suman 600 goles, ¡y no juega ninguno de los dos! No te gusta uno, poné al otro", señaló Jorge Higuaín haciendo referencia a la exclusión de su hijo y de Sergio Agüero del equipo titular en octavos.

En su intervención en un programa televisivo el padre de "Pipita" también puntualizó que "Si hoy él se sienta y tiene criterio y pone los videos, por ahí reconozca algún error más. Si no, estamos en problemas", finalizó.