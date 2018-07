¿Cómo te ves en tevé?: al igual que Sandro y Luismi, “El Apache” también tendrá su serie biográfica

La historia de superación del ídolo Xeneize llegará a la pantalla chica de la mano del director Adrián Caetano y se verá por Telefé

De la marginalidad más extrema a los clubes más ricos de Europa. La vida de Carlos Tevez es merecedora de una película o, por lo que se supo ahora, de una serie de televisión. En el medio del boom de las producciones biográficas -como la de Luis Miguel o la de Sandro-, el jugador de Boca tendrá su propio contenido audiovisual.

Por lo que trascendió, Adrián Caetano, que estuvo al mando de “Sandro de América”, dirigirá este ciclo que se podrá ver por la pantalla de Telefé.

Septiembre es el mes previsto para que se hagan las grabaciones. Todavía no se difundió el elenco, aunque el actor Abel Ayala suena como uno de los posibles candidatos a protagonizarla: ya le tocó encarnar a personajes del submundo de la marginalidad y la pobreza.

Caetano es fanático de Independiente y dirigió filmes como “Un oso rojo” y “Pizza, birra y faso”. Ya se reunió un par de veces con Tevez y empieza a idear cómo será relatar el camino de vida de Carlitos, nacido el 5 de febrero de 1984.

Criado en el barrio Ejército de Los Andes o “Fuerte Apache”, lleva las cicatrices visibles de un accidente doméstico sufrido a los 10 meses, cuando una olla de agua hirviendo le cayó en el cuerpo.

“Mi madre verdadera me tuvo a mí y mi viejo murió antes que yo naciera. Mi vieja se volvió loca, en un barrio donde está la delincuencia y la droga, y ella no me pudo criar”, detalló en el programa “Animales sueltos”.

“Como ella (por su madre biológica) no me podía criar, me agarró mi tía y me llevó con ella. A ella le digo madre y a su marido le digo papá. A mi mamá, Fabiana la veo, recuperé la relación hace 5 años”, explicó.

“Cuando me preguntan qué hubiese sido si no era futbolista, respondo albañil o cartonero. Mi escuela fue la calle. No tuve la enseñanza de sentarme con un profesor”, reconoció hace poco.

A pesar de todo, Tevez pasó por todos los estamentos del fútbol. Se inició en las inferiores de All Boys, siguió en Boca, después pasó al Corinthians y continuó en Inglaterra: West Ham United, Manchester United y Manchester City.

En la cúspide de su carrera llegó a la Juventus y al poco tiempo regresó a Boca, su verdadera casa. Tras una temporada en China, está de vuelta en el club azul y oro.

Al igual que la serie sobre Sandro, Caetano piensa en desarrollar la producción con “tres Tevez”: un niño, un adolescente y un adulto.

No parece casual, teniendo en cuenta el gran éxito que tuvo la producción sobre el “Gitano”, que le devolvió vida a la televisión de aire, en tiempos de menor encendido y rating, más la enorme competencia de las plataformas de streaming como Netflix.

Y si de las series online hablamos, es ineludible referirse al fenómeno de Luis Miguel, que hasta hace poco parecía atravesar el ocaso en su carrera, pero que ahora, gracias al ciclo que repasa su vida, cobró nueva notoriedad y relanza su carrera.

Eso parece algo difícil de darse en el caso de Tevez, que transita el último tramo de su carrera y que busca un retiro triunfal en el club del que es hincha. ¿Será la serie un broche de oro para una carrera a la que no le faltó nada?