Histórico hallazgo: confirman que hay hielo en la Luna

La ciencia dio un paso gigante en las últimas: acaban de confirmar que existe hielo de agua en la superficie de la Luna. Atrás quedaron las suposiciones luego de que un grupo de científicos aprobara la presencia de esta sustancia en las partes más oscuras y frías de las regiones polares del satélite, según informa el sitio lavanguardia.com. Srgún los investigadores, en el polo sur se halla en los cráteres lunares, mientras que en el lado norte la presencia es dispersa pero más extensa.

Con los datos que registró el Moon Mineralogy Mapper (M3) de la NASA se logró identificar tres firmas específicas que definitivamente prueban que hay hielo de agua en la superficie de la Luna.El equipo que llevó a cabo el descubrimiento, publicado ayer en Proceedings of the National Academy of Sciences, pertenece a la Universidad de Hawai y Brown University, y estuvo encabezado por Shuai Li. También colaboró y fue piza clave Richard Elphic del Centro de Investigación Ames de la NASA en Silicon Valley, en California.

Lo cierto es que la presencia de hielo abre una ventana para el hallazgo de agua líquida, un recurso para que en futuras expediciones se pueda explorar y hasta permanecer en la Luna.

Cabe resaltar que la M3 fue lanzada en 2008 por la Organización de Investigación Espacial de la India con el objetivo de confirmar la presencia de hielo en el satélite. Entre sus funciones destacaban la capacidad de medir la forma en que las moléculas absorben luz infrarroja, lo que permite diferenciar entre agua líquida, vapor e hielo. Las zonas en las que se ha hallado el hielo presentan unas temperaturas máximas de -165 grados centígrados y debido a la inclinación del eje de rotación de la Luna, la luz solar nunca llega a esa parte.