En España hablan de una "reunión secreta" entre Messi y Scaloni

Informaciones periodísticas provenientes de España dan cuenta de una probable "reunión secreta" entre Lionel Messi y Lionel Scaloni, el DT interino de la Selección argentina.

"Mundo Deportivo", el conocido rotativo español, anticipó hace horas que durante la gala por los premios "The Best" –a los que Messi concurrirá pese a que no está nominado--, habría un encuentro entre ambos.

El diario recuerda que la Pulga no estuvo en la última convocatoria albiceleste para los partidos con Guatemala y Colombia y tampoco figuraría entre los convocados para medirse en octubre con Irak y Brasil.

Mundo Deportivo dice además que Messi por ahora no estaría analizando su vuelta a la Selección, mientras que Scaloni –en el supuesto encuentro secreto--, volverá a brindarle su apoyo y buscará reducirlo para que regrese lo más rápido posible.

El jugador argentino cuenta con posibilidades de ganar el Premio Puskas por el mejor gol de la temporada, gracias a su exquisito control del balón y buena definición en el tanto que marcó ante Nigeria en el Mundial de Rusia 2018.