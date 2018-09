“En Plural” , muestra de joyería contemporánea

En la sala A del Centro Cultural Islas Malvinas, ubicado en Av. 19 y 51, se presentó “En Plural”. La muestra fue creada por el Colectivo 925 integrado por Sofía Herzcovich, Anabel Cadario, Iona Nieva, C. Romero, Rafael L. Ávarez, C.Vodanovich, Andrea Serini, María C. Andueza, María C. Meinaudo y R.Casale

Anabel Cadario, Carmen Romero, Cecilia Vodanovich e Iona Nieva Laura Giusti, Emanuel Reyes, María Cristina Meinaudo y Andrea Serini Roxana Casale, Sofía Herscovich y María Claudia Andueza

