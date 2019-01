Durísimas acusaciones de una ex contra Cristiano Ronaldo: "Es un Psicópata y mentiroso"

Cristiano Ronaldo ha sido por estas horas blanco de muy duras acusaciones por parte de una ex novia que se sumó a las graves denuncias realizadas el año pasado por la estadounidense Kathryn Mayorga.

Ahora Jaasmine Lennard, modelo y actriz inglesa de 33 años, acaba de utilizar su cuenta de Twitter para ofrecerle su respaldo a Mayorga señalando sobre CR7: "Es un maldito psicópata y un mentiroso.

La ex novia del portugués también subió a las redes que "Después de pensarlo mucho me dirijo a Kathryn Mayorga y a su equipo jurídico para ofrecerles mi ayuda en sus acusaciones de violación contra Cristiano Ronaldo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Tengo información que creo que les podría beneficiar en su caso", escribió en el primero de una serie de tuits.

Y agregó: "No hay nada en la vida que me moleste más que los acosadores.... Esa gente que abusa de sus posiciones de poder para acosar a personas que no pueden defenderse por ellas mismas", explicó la actriz. Y siguió: "No es no. No significa no. La palabra 'para' significa 'para'. Si tú continuas con un acto sexual cuando la mujer te está gritando que pares es que eres un violador y un monstruo, y me importa un comino que juegue bien al fútbol o cante bien".