Balacera en 13 y 38: de milagro no ocurrió una tragedia

Fue este mediodía. Se trató de un presunto enfrentamiento. No hubo heridos. La policía científica trabaja en el lugar

Minutos después de las 12 de este mediodía se vivió una locura en 13 y 38, una de las esquinas más transitadas de barrio Norte. Por causas que aún se investigan, allí se desató un tiroteo en plena vía pública y de casualidad no hubo que lamentar heridos ni víctimas. De acuerdo al relato de testigos que presenciaron el hecho, no se trató un episodio de inseguridad sino de un enfrentamiento.

Víctoria Cánepa, una empleada de la panadería ubicada en esa esquina, en diálogo con El DÍA, relató que "estábamos tranquilos en la panadería y escuchamos un ruido como si fuera un corte de moto (caño escape) y cuando nos asomamos nos dimos cuenta de que en realidad era un tiro y enseguida se escucharon los demás disparos

La mujer agregó que "yo iba hacia una puerta del costado de la panadería y veo a un chico joven con un arma en la mano, ahí ya se habían escuchado varios disparos y había un auto con los vidrios reventados y una rueda explotada".

"El joven que llevaba el arma se fue caminando y el auto arrancó atrás de él", contó.

El cruce de las avenidas 13 y 38 es una zona de intenso caudal vehicular y de mucha gente caminando. De milagro no hubo que lamentar una tragedia. "Por lo que sabemos no hubo heridos. Si bien vino una ambulancia, no vimos que haya heridos. La policía vino rápido y cercaron la zona", dijo la empleada de la panadería.

"Fue muy repentino y alcanzamos a cerrar las persianas del local. En el momento había dos clientes", dijo aún conmovida por la situación vivida.

Hasta el momento no detalles sobre los protagonistas del hecho. La Policía Científica cercó la zona con cintas y realizan las pericias correspondientes.