En el olvido absoluto: así está la ruta que une Punta Lara y Villa Elisa

Cada verano reflota en la Región la cuestión del calamitoso estado que presenta la ruta provincial 19, conocida como el "camino negro", que une a Villa Elisa y Punta Lara. Como se sabe, este balneario es uno de los puntos más visitados del Río de La Plata en estos tiempo de calor y muchos, tanto platenses como visitantes de otras ciudades, añoran los tiempos en que esta vía permitía llegar con comodidad a esa localidad ensenadense.

El pésimo panorama que presenta el "camino negro" no es nuevo. Su progresivo deterioro data de hace por lo menos dos décadas, pero a esta parte puede decirse que es una vía intransitable y peligrosa para el que se anime. A los costados el paisaje es de pastizales y extensos basurales en los que puede encontrarse roedores y toda clase de alimañas. De hecho, prácticamente no hay margen de banquina. Debe señalarse que hace dos años se recolectó una veintena de autos abandonados, lo que quitó un poco de la tenebrosidad que luce este corredor. Pero no más.

Pero lo peor de esta ruta -afirman automovilistas de Villa Elisa- es que la calzada está destruida. El trayecto de 7 kilómetros que une a estas localidades de La Plata y Ensenada presenta pozos enormes, gritas y, en algunos tramos, se achicó la calzada por la rotura de los bordes y el avance del pasto. Mucho menos hay señalética e iluminación. Por esto, afirman que " esta arteria que alguna vez fue clave para esta zona, hoy está en el olvido absoluto".