A Maxi Moralez le entraron ladrones a su casa y le robaron todo

El futbolista Maximilaino Moralez sufrió un robo en su casa de Santa Fe. Los asaltantes se llevaron de todo, incluso elementos que el jugador tenía preparados para hacer una donación.

El actual integrante del plantel de New York City de la MLS compartió el muy mal momento en las redes sociales.

Entre lo que se llevaron –prácticamente los delincuentes vaciaron la casa—se encontraban camisetas y botines de fútbol destinados a una donación.

"Quería decirles que anoche me entraron a mi casa y me robaron todo. Esas cosas que me faltan eran para donar (botines, ropa, zapatillas y camisetas), además de electrodomésticos, herramientas, etcétera. Empezar el año así es un mal sabor porque eran cosas para ayudar. Ojalá que a esa gente que entró le sirva para algo productivo, aunque lo dudo. Si a alguien le ofrecen algo de las cosas que mencioné, más que nada botines y camisetas, por favor avisar. Ayudemos a que estas lacras desaparezcan. Muchas gracias y feliz año para todos. Esto pasó en Fray Luis Beltrán, mi ciudad natal", redactó el ex Racing y Vélez en sus redes sociales.

Tras surgir de las inferiores de Racing, Maxi Moralez pasó por el FC Moscú, retornó a la Academia y vistió las camisetas del Atalanta, el Fortín y el León de México.