Destrozó un hotel con una excavadora, a horas de ser inaugurado, por una disputa económica

Un hombre fue grabado en la ciudad inglesa de Liverpool al mando de una excavadora destrozando un hotel el mismo día que tenían prevista la finalización de las obras.

En las imágenes se puede apreciar cómo el hombre embiste la fachada del hotel Travelodge, en el Parque de Innovación de la citada localidad británica.Tal y como informó la cadena "BBC", lo hizo por una disputa económica con los contratistas de la obra por algo más de 600 libras.

Samuel White, un testigo de los hechos, contó que el hombre estuvo unos 30 minutos destrozando todo lo que pudo, para después emprender una huida a pie.

"El conductor dejó el vehículo y se dirigió a pie en dirección a Edge Lane”, aseguró.

