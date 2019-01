Messi y Maradona se sumaron a los pedidos para que no dejen de buscar a Emiliano Sala

La Pulga y el Diez se sumaron a la campaña que iniciaron otros futbolistas, en la que se solicita que continúen las tareas de rescate del avión en el que viajaba el jugador argentino de Francia a Gran Bretaña y que desapareciera sobre el canal de La Mancha

Diego Maradona y Lionel Messi solicitaron hoy que no se detenga la búsqueda del delantero argentino Emiliano Sala y se sumaron a una larga lista de futbolistas y entrenadores que apoyaron el deseo de la familia del ex Nantes de Francia.

Maradona se manifestó una vez más sobre la situación de Sala en su cuenta oficial de la red social Instagram con un mensaje escueto, pero directo: "la esperanza nunca muere".

El ex capitán del seleccionado argentino de fútbol reiteró su deseo de mantener la exploración en el Canal de la Mancha para encontrar el avión que trasladaba al atacante santafesino desde Francia a Gales y la policía británica dejó sin efecto desde el jueves.

Messi subió una historia en su cuenta de Instagram con la imagen de Sala con la camiseta de Nantes durante un partido de la liga francesa y agregó una nota sentida.

"Mientras haya posibilidades, un hilo de esperanza, les pedimos que por favor no dejen de buscar a Emiliano. Toda mi fuerza y apoyo a sus familiares y amigos", escribió el máximo goleador histórico del seleccionado argentino.



La esposa de Messi, Antonela Roccuzzo, también se sumó a la campaña en las redes sociales. "No dejen de buscar", publicó la compañera del crack rosarino con la imagen de Sala.

No solo Maradona y Messi expresaron su deseo desde el mundo del fútbol. Con el correr de los días aparecieron muchas adhesiones como el presidente de la AFA, Claudio Tapia; el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni; y los futbolistas Javier Mascherano, Leonardo Ponzio, Lautaro Martínez, Gonzalo Higuaín y Valentín Vada.

El entrenador de Nantes, Vahid Halilhodzic, consideró hoy "una vergüenza" el anuncio de las autoridades británicas. "Es asqueroso dejar la situación así, no podemos permitirlo", dijo Halilhodzic mediante una conferencia de prensa.

Además, el ex DT y jugador de París Saint Germain de Francia señaló que las aguas donde se considera perdido al avión "no son tan profundas".

En tanto, la familia y amigos de Emiliano Sala solicitaron al presidente Mauricio Macri, a través de una carta, que "interceda ante las autoridades internacionales" para reanudar la búsqueda, según informó EFE .

Darío Sala señaló hoy que su hermano "está vivo" y pidió por la continuidad de la búsqueda de Emiliano cuyo avión despareció el lunes pasado.

"Sé que mi hermano está vivo porque es muy fuerte, tanto de cabeza como de físico. El siempre le da fuerzas a todos, y por eso nosotros estamos acá. El está, nos está esperando. Quiero pedir que sigan con fuerza y apoyando, la búsqueda debe continuar", manifestó Darío en diálogo con TyC Sports.

"Quiero agradecerle a todo el ambiente del fútbol y a todos los que nos están apoyando", agregó el hermano de Emiliano.

A su vez, Darío señaló que su madre y tres amigos emprendieron viaje a Cardiff para solicitar a la policía británica que reanude su trabajo.

La hermana de Emiliano, Romina, presenció el homenaje que los hinchas de Cardiff realizaron en los alrededores del estadio y emocionada, quebró en llanto.

El paradero de la avioneta, una Piper PA-46 Malibu, se desconoce desde la noche del lunes pasado, cuando se registró el último contacto cerca del faro de Casquets, a unos 12 kilómetros de Alderney, una de las islas del Canal de la Mancha.

Junto a Sala viajaba el piloto Dave Ibbotson quien, según la prensa inglesa, no tenía una licencia comercial.

En tanto, la policía de Guernsey comunicó el jueves el cese de la búsqueda "activa" de la aeronave porque no detectó "ninguna traza de la aeronave, el piloto, ni el pasajero".