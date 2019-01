Tras el sorteo de la Copa se viene la "cumbre" Messi-Scaloni

La Pulga formaría parte de este torneo que Argentina no gana desde hace 26 años

Una vez conocido el sorteo de la Copa América, el entrenador de la Selección argentina habló sobre la posibilidad de que Messi vuelva para formar parte del equipo durante ese campeonato.

Lionel Scaloni confirmó que mantendrá una charla con la "Pulga" en los próximos días, antes de dar la lista de convocados para la doble fecha FIFA de marzo.

"Seguramente hablaremos en estos días con Messi... Cuando llegue la hora hablaremos y tenemos buenas sensaciones. Ojala pueda estar, pero sobre todas las cosas, que sea feliz", señaló el director técnico

Frente a la consulta de los periodistas sobre si imagina un equipo con el capitán y otro sin él, Scaloni respondió: "Por ahora, él no estuvo. Y no puedo pensar en algo que todavía no sé qué va a pasar. Como dije en la última entrevista, me gustaría que esté".