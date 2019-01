“No me voy como un cobarde de Estudiantes, me invitaron a irme”

Palito responsabilizó a la dirigencia por su salida, habló de lo ocurrido en Mar del Plata y le dejó un mensaje al hincha: “Se portaron de 10”

| Publicado en Edición Impresa

En un hotel resort de Montevideo está Álvaro Pereira. Llegó ayer desde La Plata, para firmar contrato con Nacional, luego de rescindir su contrato con Estudiantes. Ya instalado del otro lado del Charco, tenía ganas de contar su versión, en especial por los hinchas. A continuación, la charla con el lateral Charrúa.

-¿Qué pasó en los últimos días que terminaste acordando tu salida de Estudiantes?

-Hablé con el técnico y fue bien claro: que el puesto estaba cubierto y por eso arrancaba desde atrás. Sabía que iba a tener poco rodaje en este semestre, porque quedan sólo 10 fechas. Yo le dije que me quería quedar a pelearla y que iba a buscar mi lugar. Pero me volvió a decir que iba a tener poca continuidad.

-Entonces apareció Nacional...

-Exacto. Estudiantes primero me iba a ceder sin cargo, pero empezaron a surgir trabas. Entonces decidí rescindir, sacando plata de mi bolsillo. La situación no daba para más. Siempre me trataron como el malo de la película y yo nunca tuve un contrato millonario. Firmé por cuatro años y jugué sólo uno. Sabiendo que si jugaba más del 50% de partidos estaban obligados a comprarme al Inter y les dije que no asuman ese compromiso. Me quedé y sucedió lo de Mar del Plata. Luego me fui a España y enseguida a Cerro Porteño. La verdad es que estaba predispuesto a volver, con la mejor, había firmado un contrato, sin valores, hasta 2020. Es mentira que cobré un salario internacional. Se hablan muchas boludeces.

-¿Por qué decidiste contarlo ahora?

-Porque el hincha se merece saber la verdad. Si yo tengo problemas personales con alguien, voy y lo arreglo cara a cara. Pero tengo 33 años y la falta de respeto no la tolero. No me voy como un cobarde, me invitaron a irme. Pero ojo, no me voy con rencor, aunque me hubiera gustado vestir la camiseta de Estudiantes otra vez. Para mí el tema está cerrado, pero se lo quería aclarar al hincha porque me demostró muchísimo cariño. La verdad, le estoy eternamente agradecido.

-¿Quién te invitó a irte?

-Si vos venís y te preparás para una pretemporada y a cuatro días del inicio del torneo ni siquiera te llaman para ver el tema del contrato... Con 33 años y mi trayectoria es una manera de decirme que no me querían. Y me pidieron que no los salga a matar en la prensa... Lo que quiero aclarar es que estaba predispuesto a quedarme, es mentira que fui conflictivo. Ellos ni siquiera querían que me presentara a la pretemporada. Todo esto se los dije en la cara a los dirigentes.

-¿Cómo era tu relación con Agustín Alayes y Sebastián Verón?

-Con Agustín, con quien jugué en Quilmes, siempre nos tratamos con respeto, a pesar de nuestros desacuerdos. Él defiende los intereses de Estudiantes y yo los míos. Está perfecto. Con Sebastián la cercanía que tuve fue cuando jugué. Desde que me fui no tuve más relación, ni para bien ni para mal. Yo no sé si por la espalda dice otra cosa, cuando lo tuve frente a mí le dije lo que pensaba.

-Siempre se habló que en ese vestuario en Mar del Plata pasaron cosas. ¿Qué sucedió realmente?

-Nada, no pasó nada. Al otro día me desperté y por poco era un asesino. Me hago cargo que estuve mal, que pegué una patada fuera de lugar y que después me agarré a piñas. Les pedí disculpas a Oreja y a la gente de Gimnasia. Pero ojo que me agarré a piñas por Estudiantes y por mis compañeros. No lo hice porque tenía ganas, fue para defender a mis compañeros. Salí del vestuario para defenderlos. Estaba muy comprometido con Estudiantes.

-¿Te sorprendió la respuesta de la gente en este regreso?

-Sin palabras. Se lo agradezco de corazón. Se portaron de diez. Me dieron un mimo al corazón. Es una lástima que me tenga que ir así. Me hubiese gustado estar un largo rato, pero no se dio. A veces las cosas no son como uno las imagina. Me idea es radicarme en La Plata cuando deje el fútbol.

-Da la sensación que es una decisión más extrafutbolística que futbolística

-Y, sí. De parte de Estudiantes no ví iniciativa para que continuase. Pero sin rencor, se habló y listo. Agarré mi bolso y me vine para Uruguay.

-¿Lo hablaste con alguno de los referentes?

-No, porque hay decisiones que uno las tiene que tomar solo. La mayoría quería que me quedara, pero es una decisión personal. No quería forzar una situación.

-También es cierto que llevás una larga inactividad y se puede dudar de tu estado físico y futbolístico. ¿Vos cómo te sentís?

-La boca está para hablar y que cada uno diga lo que quiera. Quedó demostrado en los últimos 15 días que entrené a la par y hasta jugué dos amistosos. Me cago de la risa con lo que dicen.