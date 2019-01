Menotti en su presentación oficial: “Si no es Messi, mañana jugarán otros”

El director de Selecciones brindó una extensa conferencia de prensa, donde el tema Lio sobrevoló constantemente

En su nuevo cargo al frente de las Selecciones Nacionales, César Luis Menotti, confió en el regreso de Lionel Messi al seleccionado mayor pero alertó sobre el peligro de “creer que si viene” el equipo argentino estará “salvado”.

Menotti consideró que la ausencia del rosarino desde el pasado Mundial “no es un problema”, sino más bien “conformar un equipo sólido”, que depende de muchos más factores que la presencia de la “Pulga”.

“La Selección tiene 40 jugadores y cuando el entrenador elija seguramente Messi estará incluido. No tengo dudas que Messi estará, pero no quiero hacer fuerte esa idea de que si viene Messi estamos salvados. No sirve”, aclaró durante su presentación oficial en el predio de Ezeiza.

El primer entrenador campeón con Argentina en 1978 aceptó que “Messi es el mejor jugador” del planeta pero detalló que la Selección “también jugó con (Enrique) Sívori, (Adolfo) Pedernera, (José Manuel) Moreno, (Alfredo) Di Stéfano o (Diego) Maradona”.

“Si no es Messi, mañana jugarán otros. Sería bueno que podamos hacer un equipo sólido, porque no es lo mismo Messi en el Barcelona que Messi en el Alavés. Me molesta eso de estar siempre con Messi... Vamos a buscar con quién y cómo, para que él sea más feliz también”, planteó sobre la relación con el atacante.

El “Flaco” también relativizó el segundo gran tema que rodea al seleccionado después de la Copa América de Brasil: la continuidad o no de Lionel Scaloni.

“No vengo con ningún técnico debajo del brazo”, aclaró. “Haré todo lo posible para que el técnico pueda desarrollar su tarea, tratando de aportarle mi experiencia a los 80 años”, explicó.

“Las decisiones las marcará mi conducta. Si no me siento cómodo con lo que hago duraré muy poco. Si hay cosas que no me gustan, las diré”, se despreocupó el rosarino, que volverá a vincularse con el seleccionado después de 37 años.

“¿Por qué ahora? Porque es la primera vez que me llaman. Me fui en el ‘82 por un conflicto ideológico con la conducción. La conducción duró no sé cuántos años y ahora me llamaron, y por eso estoy acá”, simplificó.

Menotti además explicó que su tarea será “participar en todo lo que esté relacionado al fútbol”, pero que será el entrenador “la figura que esté por encima de todo”.

“El técnico es el máximo responsable y yo estoy para acompañar y ayudar a que cometa la menor cantidad de errores posibles. Vamos a ir revisando calendarios, compromisos, obligaciones, algunas que son inmediatas, y a partir de eso trazar perspectivas de futuro”, expuso.

Una de las primeras acciones que emprenderá, será “convencer a todos los técnicos de los clubes” para que los jugadores convocados asistan al predio de AFA. “Quiero una Selección que entrene porque el fútbol es como la música, lo que vale es el ensayo”, ejemplificó para finalizar la nutrida conferencia de prensa.

