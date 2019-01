Gimnasia reanuda su lucha

Con el objetivo de sumar y engrosar el promedio, tendrá un duro compromiso en la vuelta de la Superliga. Mussis, el único refuerzo titular. Va por TNT Sports, codificado

Se acabaron las palabras. Llegó el momento de la verdad, de sumar y jugar por los “porotos”. Atrás quedó la pretemporada y los partidos amistosos. Hoy el Lobo necesita empezar a cosechar puntos, cuerpo técnico y jugadores lo saben muy bien, son diez partidos los quie restan hasta el final, a todo o nada.

Así es que Gimnasia (15 puntos) visitará a Atlético Tucumán (28 unidades), en la reanudación de la Superliga Argentina de Fútbol. El encuentro válido por la 16º fecha, comenzará a las 19:20, tendrá como escenario el estadio “José Fierro” de la capital tucumana, y contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo. El juego, será televisado en directo por TNT Sports, por el sistema codificado.

Así es que la delegación albiazul viajó en la tarde de ayer con toda su ilusión a cuestas, sabiendo que no puede dejar escapar más puntos, y que sería muy bueno arrancar el 2019 logrando un resultado positivo.

Ambos necesitan los tres puntos, por lo que se espera un partido atractivo. El local, es uno de los animadores del certamen; los platenses, siguen firmes en su lucha por escapar de la “zona roja” de la tabla de los Promedios.

Será un cotejo complicado para los Triperos, que deberán luchar también contra un clima muy pesado a la hora del juego.

Pasando a lo estríctamente futbolístico, si bien la tabla de posiciones indica que ambos equipos vivieron realidades opuestas en el torneo, el receso dejó abierto varios interrogantes sobre lo que puede suceder hoy.

Atlético protagonizó un 2018 inolvidable ya que llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores y se ubicó tercero en la Superliga, detrás de Racing (36) y Defensa y Justicia (33), con 28 puntos y un partido pendiente contra Boca. Sin embargo, el receso no fue tranquilo ya que las salidas de dos de sus principales figuras, el emblemático Luis “La Pulguita” Rodríguez (fue cedido a Colón por pedido del jugador) y Guillermo Acosta (también pidió marcharse a Lanús) complicaron seriamente el panorama para el entrenador Ricardo Zielinski.

El Lobo en cambio, no pudo enderezar el rumbo en la Superliga y tiene uno de los peores promedios, aunque por el momento se mantiene fuera de los puestos de descensos pero no le permitirá estar tranquilo si los resultados positivos no llegan pronto.

AMBOS Técnicos, confirmaron los equipos

Pocas horas antes de viajar a Tucumán, el técnico Pedro Troglio sorprendió al incluir entre los titulares al defensor Gonzalo Piovi, recuperado de un problema renal que le impidió jugar desde el 2 de noviembre pasado.

El ingreso del defensor, cuyo pase pertenece a Rácing, a priori le hizo perder la titularidad al peruano Alexi Gómez, una de las caras nuevas que llegó por pedido del entrenador. Pero, en la víspera llegó la noticia que el peruano Gómez adeudaba una fecha de suspensión de su paso por el fútbol de Estados Unidos, por lo que quedó al margen del encuentro de esta tarde.

Teniendo en cuanta los amistosos ante Racing e Independiente, Troglio manda a la cancha a Piovi por el mencionado Gómez, corriéndose al lateral izquierdo Germán Guiffrey.

Esto obligó a otro movimiento posicional, que Lucas Licht se ubique en la mitad de la cancha, en principio en una línea de tres junto a Lorenzo Faravelli y Franco Mussis.

Y precisamente Mussis, será el único de los cinco refuerzos que llegaron, que será titular hoy ante los tucumanos. El Gordo, tomará la posta dejada por Fabián Rinaudo quien se fue a Rosario Central.

El resto, serán todas caras conocidas. El paraguayo Ayala arrancando como lateral derecho; Guanini ganándole la pulseada a Coronel en la zaga; Comba y Tijanovich tratarán de abastecer desde la derecha e izquierda, respectivamente, al Tanque Silva que seguirá siendo la referencia de área.

Por el lado del conjunto tucumano, el Ruso Zielinski, hasta el momento sólo sumó un refuerzo (el ex volante albiazul Ramiro Carrera, proveniente de Unión Española de Chile), pero a las ya mencionadas bajas del Pulga Rodríguez y Acosta, otros integrantes del plantel profesional podrían emigrar en las próximas horas.

Más allá de esto, el entrenador trabajó en la semana con una alineación titular, que terminó confirmando en la víspera, por lo que no hay misterio.

Los tucumanos apuestan a seguir sumando con el objetivo de entrar nuevamente a alguna copa internacional; los mens sana, si bien también quieren lo mismo, saben que la prioridad es sumar para no tener problemas con el descenso. Y esa lucha, se reanuda hoy.

