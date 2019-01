El León retoma la Superliga bajo la premisa de sumar de a tres

Desde las 21.10 y con TV liberada, el conjunto del Chino Benítez recibirá al Vélez de Heinze en el estadio Centenario de Quilmes

Estudiantes reiniciará esta noche, ante Vélez, su participación en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) con un prometedor encuentro al que llegan con rachas opuestas.

El conjunto del Chino Benítez buscará ganar después de cuatro fechas, mientras que el de Heinze, prolongar un invicto que lleva esa misma cantidad de jornadas.

El partido, correspondiente a la 16ta. fecha del torneo argentino, se jugará en cancha de Quilmes desde las 21.10, con arbitraje de Silvio Trucco y transmisión en directo de TNT (estándar) y TNT Sports (alta definición).

El León, que cosechó 18 puntos en lo que va de certamen, no gana oficialmente desde el 3 de noviembre pasado cuando se impuso a River en ese mismo escenario quilmeño. Posee tres empates frente a Colón, Lanús y San Lorenzo, más una derrota ante Rosario Central. El DT albirrojo no confirmó el once, pero se sabe que apostará por el sistema 4-2-3-1 y en la zaga central estarán Jonatan Schunke y Nicolás Bazzana.

Por su parte, Vélez está quinto con 25 unidades, cerca de la clasificación para la Copa Libertadores 2020 y con un funcionamiento que muestra la idea de Gabriel Heinze bien arraigada.

"El Fortín" terminó 2018 con un parcial de dos empates (0-0 ante San Lorenzo y 3-3 con Patronato) y dos victorias (Unión y Central, ambas 2-0).

POSIBLES FORMACIONES

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Nicolás Bazzana, Jonathan Schunke e Iván Erquiaga; Rodrigo Braña e Iván Gómez; Manuel Castro, Gastón Fernández y Pablo Lugüercio; Lucas Albertengo. DT: Leandro Benítez.

Vélez: Alexander Domínguez; Gastón Díaz, Lautaro Giannetti, Joaquín Laso y Brian Cufré; Gastón Giménez, Nicolás Domínguez y Lucas Robertone; Agustín Bouzat, Rodrigo Salinas y Matías Vargas. DT: Gabriel Heinze.

Árbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Vélez.

Hora de inicio: 21.10 (TNT y TNT Sports).

Radio: La Redonda 100.3