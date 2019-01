Otra vez se quedaron sin luz en el hospital San Martín

Fue esta mañana. Una médica del área de neonatología denunció la situación

Un nuevo corte de energía eléctrica en el policlínico San Martín volvió a alertar a médicos, trabajadores y pacientes. Según denunció una médica residente del área de neonatología la interrupción se produjo esta mañana y el inconveniente duró varios minutos.

"Otra vez se corto se corto la luz... la semana pasada tres horass hoy una hora, el grupo electrógeno otra vez falló. Cada vez más agobiados del trabajo volviendo a casa con ganas de llorar. Nosotros cuidando la salud de los bebés, los ojos, la nutrición, el Neurodesarrollo! Y otra vez les brindamos ruido, estrés, infecciones, oxígeno puro... etc etc cosas que tristemente cada vez son más frecuentes. Por favor publíquenlo... sinceramente ya no esperamos nada de las autoridades, pero al menos sirve para manifestarnos y desahogarnos. Eso si, lo bueno que tenemos siempre es la gente... el trabajo en equipo", puso en su cuenta de Facebook Noelia Pastene junto a un video (ver más abajo).

La médica luego habló con EL DIA y manifestó: "fue esta mañana entre las 9 y las 10. Nosotros estábamos en la Unidad de Neonatología. Más allá de cualquier corte de luz, lo que falla son los grupo generadores de electricidad".

"Tenemos equipos viejos que ante un corte no tienen autonomía para seguir funcionando"

"No solo los respiradores es lo que en más gravedad se ven afectado, también las bombas que sirven para infundir medicación se apagan y después se tapan los cateteres"

"Uno ya no sabe que hacer, hace años que el estado de los hospitales y la salud pública están deteriorados", finalizó.

EL DIA se comunicó con el director del nosocomio, el Dr. Alberto Urban quien manifestó que "fue un corte de menos de 10 minutos porque saltó una térmica. Ya fue resuelto y sin consecuencias".