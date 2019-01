Kalinski: "Estaba con muchas ganas de venir y pensaba que era el momento"

El volante Enzo Kalinski, refuerzo pincha en el actual mercado de pases, se presentó en sociedad mediante una conferencia de prensa post práctica y destacó que era el momento indicada para llegar a Estudiantes.

"Estoy contento, estaba ansioso. Ya había tenido chances de venir en otro mercado y no se había dado. Me llega en este momento de la carrera que es bueno, con más experiencia y recorrido", destacó el mediocampista que provino desde Banfield y firmó contrato hasta 2021.

Además manifestó que tuvo diálogos con Verón y Alayes para concretar su arribo: "La comunicación fue con ellos, que me llamen dos referentes del fútbol, es un privilegio. Estaba con muchas ganas de venir y pensaba que era el momento. Hay objetivos personales y grupales. Me doy cuenta día a día y por eso vine, que es un club grande por su historia, instalaciones, su dirigencia, y eso me sedujo".

A la hora de describirse como futbolista, contó: "soy volante interno, quizás un poco más suelto, o en un doble cinco. En mitad de cancha me siento cómodo y soltarme un poco es lo que más me gusta. Soy un volante clásico que ayuda a recuperar a la equipo y darle un poco de juego que también me gusta".

Por último, respecto a si habló con el DT, Leandro Benítez, confió: "Es el primer día, hicimos un trabajo liviano y no tuve un charla puntual. Yo me adapto al dibujo que pida el técnico".