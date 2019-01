Habló la novia de Sala: "No entiendo cómo un jugador de su nivel estaba tan solo"

La joven de 26 años que salía desde hacía unos meses con Emiliano Sala, durante una extensa entrevista, advirtió respecto a lo ocurrido con el futbolista que "La gente del fútbol que lo rodeaba no lo cuidó"

Berenice Schkair se refirió a diferentes aspectos de su vida junto al jugador argentino y en un momento de la charla señaló que "Hacía dos días que no hablaba bien con él, que no me contaba nada, que no me decía qué estaba haciendo. Estaba más callado".

En esa misma línea la joven añadió que "No me había dicho que iba a tomar el avión, con quién iba a Cardiff, cómo hizo la mudanza... Podían ser cosas súper privadas que no quisiera hablar conmigo, pero después me comuniqué con sus amigos y tampoco había hablado con ellos", prosiguió.

Y para redondear el concepto advirtió: "No logro entender cómo un jugador de su nivel estaba tan solo. Debería haber tenido un representante que lo acompañara 24 horas, un abogado, alguien que estuviera a su lado. No lo cuidaron. La gente del fútbol que lo rodea no lo cuidó".