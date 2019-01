Troglio no confirmó el equipo pero advirtió que "urge ganar"

El entrenador albiazul, Pedro Troglio, habló en conferencia de prensa tras el entrenamiento de hoy y en la previa del cotejo de mañana contra Tigre en el Bosque.

El técnico aún no confirmó el equipo aseguró que no se vuelve loco por el mal momento que atraviesa en la Superliga, aunque aseguró que ya no se pueden seguir equivocando.

"Lo voy a madurar y lo confirmaré mañana a la mañana, estoy pensando lo mejor posible", dijo el técnico a la vez que agregó: "Hemos pasado una semana difícil. En fútbol nada es eterno, no me vuelvo loco por este momento".

Aunque sí advirtió que es necesario ganar como local: “Necesitamos sumar como en las primeras fechas hasta que salimos del foco. Tenemos que ganar, no podemos seguir no ganando. El presente dice que no estamos tan peor que otros, pero urge ganar para acomodarnos. El problema no es defensivo, pasa que no concretamos cuando nos descubrimos. Hace seis partidos que estamos debajo en el marcador. Generamos poco, que es el problema desde que llegué".

Siempre jugar de local es mejor y junto a tu gente que te tira para adelante. Mañana es necesario ganar. Urge. Ya no podemos seguir equivocándonos”.

En otro orden, respecto a los refuerzos, confió que hay que esperarlos porque no llegaron al ciento por ciento.

"Los refuerzos no están al 100%. Alexi venía de dos meses parado, no está impecable todavía. Mansilla volvió a entrenar el lunes y por eso irá al banco mañana", contó, y se refirió al venezolano Vargas: "Es un proyecto similar al que buscamos cuando trajimos a Jan Hurtado. Tiene lo que buscamos, intensidad, buen pie, gol. Pero no es fácil adaptarse rápido al fútbol argentino, no podemos pretender que venga y nos salve, sí que aporte como hizo Jan Hurtado".

"Yo cuando acepté sabía hasta dónde el club me podía dar. Pero es una realidad parecida a los seis o siete equipos que estamos peleando ahí abajo. Los que están mejor económicamente están en otra pelea", agregó sobre el mercado.

En cuanto al juego pasado ante Atlético Tucumán, puntualizó en la inclusión de Piovi como titular: "Me llama la atención que ciertos periodistas reclamen por la inclusión de Piovi. No pude decir que lo pusimos mal. Hacia fútbol y la rompía y por eso jugó. El periodista tiene que hablar con criterio, no lo voy a sacar de la clínica y ponerlo. No esquivo que estamos mal, los números lo dicen y me hago cargo, pero hay que hablar con criterio. Piovi tuvo un mal día, como alguna vez lo tuvo Maradona".

Sobre su futuro, dijo que si el equipo no levanta no se va a quedar perpetuado en el cargo: "si no va, no va, nadie se va a quedar para hacerle daño al club".