Gigliotti habló de su salida del Rojo: "fui empujado" dijo el delantero

El delantero Emmanuel Gigliotti expresó hoy que su desvinculación de Independiente fue "rara" porque resultó "empujado" en la decisión a raíz de su distanciamiento con el entrenador Ariel Holan.

"Mi salida de Independiente fue rara, pero por una decisión futbolística fui empujado. La decisión es ciento por ciento mía y no económica", manifestó Gigliotti a los medios de comunicación en el aeropuerto internacional de Ezeiza antes de su partida a México.

Gigliotti, de 31 años, aseguró que ya no tenía relación con Holan. "Era un diálogo entre entrenador y jugador, nada más", apuntó el ex All Boys, San Lorenzo, Colón y Boca.

El "Puma" llegó a Independiente en febrero de 2017, en los primeros meses de Holan como entrenador del club, y resultó el futbolista más goleador de su ciclo a tal punto que junto con Lisandro López de Racing Club es uno de los máximos artilleros de la Superliga con 12 tantos.

Gigliotti jugó 71 partidos en Independiente con 27 goles. A su vez, el delantero significó uno de los pilares en la obtención de la Copa Sudamericana 2017 con cuatro anotaciones, una de ellas en la ida de la final ante Flamengo de Brasil en el triunfo por 2 a 1 en Avellaneda.

Sin embargo, el trato con Holan varió en el último tiempo y desencadenó su salida a Toluca de México, en una operación cercana a los tres millones de dólares.