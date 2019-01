Santiago Solari lamentó la derrota del Real Madrid frente a la Real Sociedad

El DT de Real Madrid, Santiago Solari, se lamentó con la derrota ante Real Sociedad por 2 a 0 como local porque fue "una oportunidad para recortar puntos" en la Liga Española de fútbol.

"El Madrid tiene que competir en todos los partidos y en todas las competiciones. Es una pena porque hoy era otra oportunidad para recortar puntos, nuestro principal objetivo en la liga", indicó Solari en rueda de prensa luego de la caída en el estadio Santiago Bernabéu.

Solari, campeón con Real Madrid en el Mundial de Clubes 2018, también expresó su bronca por la jugada que a su juicio interpretó como penal por el contacto que el arquero argentino Gerónimo Rulli le propinó al brasileño Vinicius en el área.

"Hay jugadas que parecen evidentes cuando uno las mira en vivo y creemos que el VAR está para eso. Si no hay certeza, poder consultarlo. O eso creemos que es la intención del VAR. Si no, pierde toda la razón de ser. Todos somos humanos y fallamos, pero una cosa es fallar si uno no puede repasar la evidencia", indicó el "Indiecito".

El ex River Plate y San Lorenzo indicó que Real Madrid "jamás" subestimó el campeonato español ni a sus rivales: "tenemos que dar pelea para ganar, competir y no subestimar nunca a nada ni nadie, ese es el carácter ganador. Hemos demostrado carácter pese a las adversidades. Yo el carácter lo vi. Lo que sería imperdonable es no ver eso".

Real Madrid se posiciona quinto en la liga española con 30 puntos a diez del líder Barcelona (40).