Confirman ante quién y dónde jugará la Selección el primer amistoso del año ¿con Messi?

El seleccionado argentino afrontará finalmente el 22 de marzo ante Venezuela, en España, el primer amistoso de este año donde los desafíos se sumarán para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, ya que en junio participará de la Copa América de Brasil y entre octubre y noviembre jugará cuatro partidos por las eliminatorias mundialistas para Qatar 2022.

La noticia fue confirmada esta tarde por la AFA luego de que la Federación Venezolana de Fútbol anunciara ayer que este encuentro se iba a disputar el lunes 25 de marzo en lugar del viernes 22.

Este será entonces el primer compromiso del seleccionado nacional, mientras que para esa fecha FIFA que se extenderá desde el 18 al 26 de marzo la AFA está buscando la concreción de un segundo partido, preferentemente en España o algún otro país europeo cercano.

Los posibles adversarios para ese segundo cotejo pueden ser dos seleccionados asiáticos: China y Japón. Lo que no está confirmado para el enfrentamiento con los venezolanos es el estadio que servirá de escenario, aunque sí la ciudad: Madrid.

Por lo pronto hoy el técnico Scaloni estuvo presente en el predio de AFA, en Ezeiza, observando los entrenamientos de los seleccionados sub 20 y sub 17 que dirigen respectivamente Fernando Batista y Pablo Aimar. Ambos representativos se preparan para sendos campeonatos sudamericanos de sus categorías y en el caso del sub 17 el de hoy fue su primer entrenamiento.

La posibilidad de que Lionel Messi vuelva a vestir la camiseta albiceleste frente a Venezuela es hoy por hoy incierta, aunque la proximidad de la sede del encuentro con Barcelona permitiría albergar alguna esperanza al respecto.

Los otros probables retornos al equipo nacional de la "guardia vieja" son, además de Nicolás Otamendi, Sergio Aguero y Ángel Di María, que a fines de 2018 le pidió a Scaloni volver a la selección, algo que el técnico no ve con malos ojos porque no tiene muchas alternativas como volante izquierdo de ida y vuelta más allá de Marcos Acuña.