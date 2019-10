En Bahía Blanca, Kicillof acusó a Vidal de “discriminar” a los intendentes opositores

“Los que eran de su espacio político recibían obras y los otros no”, disparó. Además, aseguró que no va a hacer “un gobierno de marketing”

El candidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof, acusó ayer a María Eugenia Vidal de haber sido “discriminadora” durante su gestión. “Los intendentes que eran de su espacio político recibían obras y los otros, no”, sostuvo.

“Vidal ha sido discriminadora. Los intendentes que eran de su espacio político recibían obras y los otros, no. Nosotros no vamos a trabajar de ese modo. Lo importante son los proyectos y no el color político”, dijo el postulante peronista en su visita a Bahía Blanca.

Kicillof participó de una rueda de prensa junto al candidato a intendente local de Todos, Federico Susbielles, quien en las elecciones primarias terminó a solo dos puntos del actual intendente Héctor Gay (Juntos por el Cambio).

El exministro de Economía también destacó la potencialidad de la ciudad del sur bonaerense. “Bahía Blanca va a ser el motor de producción de la provincia de Buenos Aires. Tiene todo, puerto, industria y universidades y está desaprovechada”, aseguró en el marco la conferencia.

El candidato a gobernador de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, dijo ayer en Bahía Blanca que “no vamos a hacer un gobierno de marketing sino de la gestión” y afirmó que “el problema no es lo que vamos a hablar, sino lo que vamos a hacer”.

“Yo decía que el 11 de agosto las urnas dijeron varias cosas, queremos soluciones y no queremos más marketing, acusaciones, trolls, no es eso”, expresó Kicillof.

El candidato a gobernador afirmó que “el mensaje es bastante claro, nosotros no veníamos haciéndolo, menos vamos a hacer ahora” e indicó que llama su atención “que todavía sean esos los caminos que quiera transitar el oficialismo en el tramo final de la campaña”.

“Tenemos muchísima expectativa en este proceso de recuperación que pensamos encarar a partir del primer día de gobierno”, agregó.