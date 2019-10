Gran apagón en Arana, Sicardi y Correas y una escuela sin clases por falta de agua

Un amplio apagón afecta desde esta madrugada a vecinos de Arana, Parque Sicardi e Ignacio Correas. A raíz de la tormenta que azota desde anoche a nuestra región, miles de vecinos se quedaron si servicio eléctrico y se comunicaron con este diario, a través del 425-0101 y al WhatsApp +5492214779896 para dar cuenta de esta problemática. Por otro lado, en la Escuela 55 de 28 y 62 denunciaron que nuevamente no pudieron dictar clases por la falta de agua, una situación que se repite en los últimos meses y complica a los padres.

Ante la consulta de EL DIA a los voceros de Edelap, aseguraron que ya se encuentra personal trabajando en la zona para restablecer el servicio y adjudicaron el corte "a la descarga de rayos". Además aseguraron que están "recorriendo la zona para ver si además hay algún otro factor" que pudo haber provocado el apagón.

Juan Ignacio Lozano vive en 14 y 633 de Arana y se comunicó con este diario bien temprano para contar que "estamos sin luz desde la madrugada y sin respuesta alguna de la empresa, y advirtió que "todo el barrio de 13 a 17 y de 630 a 637 no tiene servicio". Por su parte, Diego Abrahamovich manifestó: En Parque Sicardi estamos sin luz desde las 2 de la mañana, llamamos a Edelap y la máquina nos dice que están trabajando pero nadie nos brinda precisiones sobre los motivos del corte". Luego agregó que "estuve por el Centro y en todos lados hay luz, los primeros perjudicados siempre somos los que vivimos en este barrio, que además necesitamos la luz con urgencia porque no disponemos de otros servicios. Es recurrente el problema con cualquier tormenta, comienza a soplar el viento y enseguida se corta la luz. Algunas veces vuelve en unos minutos pero otras veces como hoy se demora muchas horas con los perjuicios que esto nos representa".

"Un poco de viento, y Sicardi e Ignacio Correas sin luz. Edelap es una vergüenza y una estafa", se quejó Ariel, otro vecino afectado quien además destacó que desde la madrugada están sin servicio y que "viniendo a La Plata por la 137 recién empecé a ver luz a la altura de 600".

Por su parte Pedro, vecino de Sicardi, contó que "como todos los días que caen 3 gotas se corta la luz. Desde las 3 de la mañana estamos sin servicio. Y si las tormentas siguen durante el fin de semana vamos a tener más cortes de servicio para alegría de todos". También el lector que vive en la zona de 8 y 655 sostuvo que "ya hice 40 mil reclamos estos meses y de nada sirven". Mientras que Fernando aseguró: "En mi caso puntual es en las calles que van de 13 a 17 y 637 a 630, que es donde estamos en grupo de WhatsApp de vecinos. Edelap siempre contesta la misma sarasa, el asunto es que cada vez pagamos más, en mi caso $8.500 ya que dependemos de la electricidad para tener agua".

Vanesa, en tanto, reportó que en Villa Garibaldi tampoco tienen luz:"Desde la 1 de la mañana se cortó la luz y aún no volvió. Esperamos que Edelap nos de una respuesta".

Por otro lado, Edelap informó que en el kilómetro 48 de la ruta 2 un camión chocó esta madrugada contra un poste de hormigón de luz que terminó volteado, por lo que ese sector de El Peligro tampoco tenía servicio. Según voceros de la empresa contratista de energía eléctrica, los trabajos de reemplazo de esa columna llevarán toda la jornada.

Sin agua, sin clases: un drama que se repite

La comunidad educativa de la Escuela 55 está harta de la falta de agua que afecta a la zona de 28 y 62 porque se quedan sin clases. "Lo mismo paso antes de ayer", se quejó, indignado, un padre que lleva a sus hijos a ese centro educativo, y agregó: "esta semana de 5 días perdieron dos de clase. "El tema es que dicen no hay agua y no solucionan el problema. Los chicos sin clases y no hay solución".

Los padres están desesperados frente a esta situación que se repite en los últimos tiempos y complica la organización familiar ya que deben hacer malabares con sus hijos. "Es probable que el lunes estemos igual. Es fácil decir no hay agua y no dar clase pero ¿cuándo lo van a solucionar?".