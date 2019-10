Sin diálogo entre el IOMA y los médicos, los afiliados pueden quedar sin cobertura

Los profesionales aguardan una urgente convocatoria del Instituto para intentar “conciliar las partes” por el convenio vigente

| Publicado en Edición Impresa

Cruje el convenio entre la Agremiación Médica Platense (AMP) y el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). En las próximas horas se sabrá si hay una convocatoria al diálogo por parte de la obra social para evitar que la próxima semana se interrumpa el convenio que fue firmado hace dos años entre las partes. Esto puede traducirse que 300.000 afiliados a la obra social dejen de tener cobertura médica de un momento a otro.

El propio Instituto anunció que “ya se está analizando la incorporación de otras alternativas a la prestación”, sin brindar mayores detalles.

Desde la AMP se remarcó ayer que “antes de que se corte el convenio de prestaciones debe haber una etapa de conciliación. Y eso es lo que planteamos. Desde IOMA no hubo convocatoria hasta el momento y no hay señales de una pronta convocatoria”.

La misma fuente de la agremiación dijo ayer a este diario que “aún no está claro cuándo se cumplen las 48 horas de plazo que dio el IOMA para se denuncie el convenio y se caiga. De todos modos, una vez que se da ese paso, hay 60 días de prórroga, que se estaría cumpliendo el 10 de diciembre, aproximadamente. En ese plazo, la atención debe continuar como hasta el momento”.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Más allá de los planteos realizados por los médicos para que se ponga en vigencia un nuevo nomenclador de prácticas y consultas, lo que desató el conflicto fue el aumento de los bonos que aplicó la AMP y todas las instituciones que integran la Concertación de Entidades Médicas de la provincia de Buenos Aires (CEMIBO), que engloba a unos 7.000 profesionales y atiende a más de 700.000 afiliados de IOMA.

Esa decisión fue calificada como “unilateral” por el IOMA, donde aseguran que la medida “incumple el convenio firmado” en 2017.

En la última carta documento enviada a la AMP la obra social afirma que “desde hace varias semanas, IOMA rechaza fuertemente el accionar de la Agremiación Médica Platense, la Agremiación Médica de Ensenada y el Círculo Médico de Tandil, nucleadas (junto con otras entidades) en lo que denominan la CEMIBO y solicitó el cese de las medidas de fuerza que afecta, principalmente a los afiliados de la obra social, ya que se ven obligados a abonar por sus consultas y prácticas médicas montos arbitrarios, superiores a los que pagan por la misma atención los afiliados del resto de la provincia.

Los médicos llevaron el bono B de 140 pesos a 190 pesos y el bono C, de 220 a 290 pesos. Y aseguraron que “esta decisión no rompe ningún vínculo vigente. Ayer, una fuente de la AMP dijo que “en otros distritos de la Provincia ya pagan bonos más altos que en nuestra región. No entendemos la reacción del IOMA”.

Desde el Instituto remarcaron que “el sector que lleva adelante las medidas de fuerza recibió en lo que va del año un 32% acumulado de incremento, y trabajó activamente en una propuesta del nomenclador de prácticas que actualmente se está confeccionando (listado que no se revisaba desde hace más de 6 décadas)”.