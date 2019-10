Buscan concientizar a los conductores sobre el más débil en la calle: el peatón

Una asociación civil nacional impulsa medidas de protección a los transeuntes. Son el 20 por ciento de las víctimas fatales. En la Ciudad, la Municipalidad desplegó algunas medidas que aún están a mitad de camino

En el gran escenario vial, el actor más vulnerable, se sabe, es el peatón. Sin protección frente a todo lo que circula a su alrededor, a veces víctima de la imprudencia ajena y otras veces responsable de su propio daño, quien cruza calles en las ciudades del país aparece entre el 20 por ciento de las personas fallecidas por atropellos. El índice lo informó “Luchemos por la Vida”, la entidad nacional en campaña permanente para hacer del tránsito algo menos trágico. Con distintos hechos ocurridos en los últimos meses, La Plata es parte de esa lamentable estadística: el lunes pasado un patrullero policial se llevó por delante a un nene de 3 años en la puerta de una salita sanitaria de Melchor Romero y la criatura murió, por las heridas recibidas, en el hospital.

A esta altura del año, en lo que corre de 2019, sucedieron en la Región 46 accidentes viales fatales. La mayor parte fueron protagonizados por motociclistas, pero en un 15 por ciento de ese total algún vehículo pasó por encima a un peatón. Ian, el pequeño atropellado a principios de esta semana en 156 entre 526 y 527, le siguió a otras víctimas recientes, como a una mujer de 47 años que fue atropellada por un camión a metros del Centro de Fomento de Villa Elvira a fines de septiembre y también a un joven que murió en 197 y 72, un menor en 1 y 96, y a otro chiquito en 511 entre 6 y 7.

Las calles de los barrios de la periferia al casco platense, sobre todo las vías troncales por las que se moviliza un gran flujo vehicular, son un marco frecuente de accidentes de tránsito. Pero los cruces céntricos de la Ciudad representan un mayor peligro, sobre todo aquellos donde confluyen avenidas, calles y diagonales. Y poco ayuda en ocasiones el hecho de que esas intersecciones estén ordenadas por semáforos, porque los tiempos de la luz roja no siempre se respetan.

Insisten con la “prioridad”

Justamente, a raíz de las alarmantes cifras a nivel nacional, “Luchemos por la Vida” convocó ahora a una campaña que apunta a bajar el número de atropellos. “Le doy la prioridad al peatón”, propone la organización al tiempo que remarca que el año pasado en la Argentina más de 1.600 personas murieron bajo las ruedas.

Esa “prioridad” que recuerda la entidad casi no es tenida en cuenta entre los conductores de nuestra ciudad. Apenas con pararse un rato en la esquina de 7 y 51 permite observar fácilmente que esa regla del código de tránsito casi no se cumple. Aunque quien camina cruce con la luz del semáforo a su favor y por la cebra pintada sobre el pavimento, por lo general, los automovilistas ignoran al peatón y no le dan paso que le corresponde según las reglas.

Si bien la escena se replica en distintos puntos del microcentro, este diario constató que entre las esquinas más riesgosas a la hora de cruzar la calle, además de 7 y 51, están la de 7 y 50; 6 y 50; 46 y diagonal 80; los alrededores de plaza Rocha; 54 y 7; diagonal 74 y 48; las inmediaciones de plaza Italia; diagonal 77, 8 y 43;14, 40 y diagonal 76, entre otras.

En el cruce de 20 y 60 ocurre un fenómeno particular. Aunque se trata de una zona de muy intenso tránsito, no hay semáforos, pero suele formarse una larga hilera de vehículos por la luz roja de plaza Yrigoyen y el embudo se cierra con todas sus consecuencias en 20 y 60.

No sólo los automovilistas

Los vecinos de la Ciudad, al ser consultados por este diario en carácter de peatones coinciden en subrayar que el tránsito platense es “un desastre”.

Lo curioso es que, en líneas generales, los vecinos apuntan tanto a los automovilistas como a los motociclistas. “Acá casi nadie al volante respeta al que va caminando”, sintetizó Oscar Serevente, que vive en Barrio Aeropuerto y que, por su trabajo en un ministerio provincial con sede en el casco céntrico, se baja del micro todos los días y hace varias cuadras a pie.

Especialistas en planificación vial consideran que los cruces peatonales deben satisfacer algunas condiciones mínimas “para garantizar la seguridad del peatón, pero también la circulación de los vehículos”.

En ese sentido se menciona como elementos a tener “muy en cuenta” la visibilidad, la ubicación y la iluminación para tener buena visión del cruce, pero asimismo para que el que camina pueda ser visto por el tránsito circundante.

Tanto los peatones como los conductores deben tener información visible e inequívoca de las zonas de cruce peatonal o de circulación peatonal exclusiva, especialmente, en las zonas conflictivas, se explica.

Algo que en el casco céntrico platense sucede muy repetidamente es el mal estacionamiento de vehículos pegados a la esquina, lo que obliga al peatón a tener que bajarse de la vereda para ver si viene o no un auto antes de cruzar.

Algunas maneras de ordenar

Con algunos dispositivos, la Comuna busca desde hace unos meses un ordenamiento vial que le facilite el andar al peatón.

El último verano se colocaron carteles en la avenida 7, desde el bulevar de 32 hasta plaza Italia con la leyenda “Sr/a conductor/a al girar ceda el paso”. Oportunamente se explicó que con esa señalización se buscaba priorizar y proteger a las personas que van a pie.

El otro recurso que apunta a evitar el descontrol vial que afecta a los peatones es el de los “islotes” que armó el Municipio en los extremos de los segmentos de las diagonales que atraviesan las zonas céntricas y de mayor concentración vehicular. En esos semicírculos, que restaron parte del espacio a la circulación de rodados, los peatones suelen resguardarse de las maniobras de giro de los automovilistas.

