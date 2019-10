A pesar de los controles, los usuarios de SUBE se quejan por pagos extra para cargar saldo

En distintos comercios de la Ciudad les cobran adicionales aunque eso está expresamente prohibido por el Ministerio de Transporte

Los usuarios de la tarjeta SUBE suelen tener complicaciones para realizar cargas sin tener que pagar adicionales cuando intentan hacerlo en diferentes comercios de la Ciudad, pese a que eso está expresamente prohibido por el Ministerio de Transporte.



Según datos oficiales, periódicamente se utilizan unas 380.772 tarjetas en las líneas de micros que están bajo la jurisdicción de la Municipalidad de La Plata.



Si bien el sistema está fuera de todo cuestionamiento, al momento de hacer las cargas no son pocos los usuarios que se quejan por no tener puntos oficiales al alcance. La falta de accesibilidad los obliga a tener que recurrir a quioscos y comercios que, en general, les cobran entre 3 y 5 pesos.

En cuanto a las sanciones que se aplicaron en el último mes a comerciantes platenses por el cobro adicional en la carga, las autoridades de Transporte consignaron que se bloquearon 19 puntos. En detalle, las sanciones establecen bloqueos en el sistema operativo por diferentes tiempos, de 72 a 96 horas.



Cabe destacar que también se puede cargar el boleto electrónico a través de homebanking, MercadoPago, Todo Pago, pim o cajeros automáticos. Después hay que acreditar la carga en la Terminal Automática. Esos puntos son máquinas que se encuentran en espacios seguros como bancos, supermercados y estaciones.

Más usuarios ahora pueden completar la carga de la Sube desde el celular

Apenas unos días atrás se indicó que ya está disponible una nueva actualización de la aplicación “Carga Sube” que permite, a quien posee un teléfono celular apropiado, como novedad, recargar la tarjeta del transporte público con sólo acercar el plástico al móvil, sin tener que pasarla por una validadora de las que están en estaciones de tren o subte. Hasta ahora, esta opción estaba limitada a un número reducido de usuarios.

La app Carga Sube, que no debe confundirse con la llamada simplemente SUBE, según se explicó, fue lanzada hace un año por el ministerio de Transporte de la Nación y ya fue descargada más de medio millón de veces desde “Play Store”, la tienda oficial de aplicaciones de Google.

Con esta aplicación, se precisó en la cartera de Transporte, ya se realizan más de un millón de recargas por mes.

Con Carga Sube se puede, además de recargar crédito, ver el saldo y, desde ahora, acceder también a la información del último viaje realizado (medio utilizado, fecha, hora y descuentos percibidos por combinación de medios de transporte).

Todavía la app no es compatible con todos los teléfonos móviles que utilizan el sistema operativo Android que cuenten con tecnología NFC; su generalización se encuentra en desarrollo.

Para saber si un teléfono es compatible con la nueva app hay que buscarla desde ese teléfono en la tienda de Google. Si aparece entre los resultados, es porque el teléfono es apto para usarla. Pero si el equipo no tiene la versión del sistema operativo requerida, no cuenta con la tecnología NFC o tiene una versión de NFC no compatible, la app no aparecerá en “Play Store”.