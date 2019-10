Sigue la polémica por el video de Boca y ahora Kempes salió a dar su versión de los hechos

| Publicado en Edición Impresa

Boca se encuentra lejos de atravesar su mejor momento. Abajo 0-2 en la semifinal de la Copa Libertadores ante su clásico rival, el elenco de la Ribera parece buscarse conflictos lejos del verde césped, escenario en el que debería estar enfocado de lleno.

Y es que luego del polémico video con tintes de racismo y xenofobia que se exhibió entre semana en la cena solidaria azul y oro, en la jornada de ayer, Mario Alberto Kempes salió a desmentir uno de los fragmentos del clip Xeneize en el que se lo asociaba directamente con Boca.

“Y el que te sacó campeón en el ‘78, también nació de Boca, aunque no lo sepas”, rezaba la voz en off del video en cuestión, acompañada por imágenes de los goles del “Matador” ante Holanda en la final de 1978. Todo eso, seguido por una frase del cordobés que aseguraba: “Era hincha de Boca”.

Al enterarse de esto, y tras la repercusión en sí que tuvo el video, el propio ex jugador de Rosario Central y Valencia, entre otros, utilizó las redes sociales para desmentir lo esbozado en el polémico envío azul y oro.

A través de la cuenta oficial de Twitter de Sports Center, el noticiero central de la señal deportiva donde el ex futbolista trabaja desde hace años, el propio Kempes sostuvo: “En las redes sociales anda circulando que yo dije que era hincha de Boca; esas no fueron mis palabras. Yo dije que mi abuelo era hincha de Boca Juniors, pero... lo supieron cortar y poner otra frase. Así que, lamentándolo mucho. Yo no soy hincha de Boca. Hasta la próxima” manifestó el campeón del Mundo con Argentina en 1978.

OTRO PAPELÓN MÁS DENTRO DE UN VIDEO INSÓLITO

Si con los dichos racistas y xenófobos, sumados a la polémica con Kempes parecía demasiado, en la jornada de ayer se supo de otro detalle grosero dentro del mismo video en cuestión.

Y es que en un segmento del mismo, se hace mención al “mejor centro de entrenamiento de América”, apuntando al lujoso predio que la institución posee en Ezeiza, y que de hecho goza de esa característica.

Sin embargo, las imágenes no se condicen con el relato, ya que exponen el interior del gimnasio de una Academia de deportes ubicada en el estado de Florida, Estados Unidos. Incluso, en la pared se llega a leer la leyenda: “Home of the Ascenders”, algo realmente insólito. Se trata del IMG Academy, ubicado en Bradenton. El mismo funciona como un internado preparatorio y es destino de entrenamiento deportivo para jóvenes atletas. Se caracteriza por ofrecer una experiencia académica y atlética universitaria integrada por varios deportes entre los que se destacan el fútbol americano, el básquet y el beisbol; y que no tiene ninguna relación con el club de la Ribera. Increíble.

El video fue borrado de la cuenta oficial de Boca. Papelón.