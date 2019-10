Moody´s alertó sobre la posibilidad de default en provincia de Buenos Aires

La calificadora de riesgo prevé que Argentina permanezca en recesión hasta 2020 y deberá seguir afrontando volatilidad financiera

La calificadora de riesgo Moody’s alertó este martes sobre la posibilidad de default de la provincia de Buenos Aires, que enfrenta vencimientos de U$S 1384 millones de dólares en 2020 (entre capital e intereses). Esto representa el 63% de la deuda de todas las provincias para el año que viene.



Para 2021, en tanto, las obligaciones bonaerenses suman unos u$s 1467 millones, lo que significa el 50% de los pagos de todos los subsoberanos locales. A eso se suman pagos por u$s 744 millones de un bono que la Provincia le colocó en forma directa a Anses.



El estado provincial pagó hoy el equivalente en pesos a u$s 65 millones por el cupón del bono que vence en 2025.



Moody’s prevé que Argentina permanezca en recesión hasta 2020 y deberá seguir afrontando volatilidad financiera, condiciones de financiamiento ajustadas y un nivel de inflación alto y persistente.



Según Moody’ s, los ingresos de la provincia bajarán en los próximos meses, en coincidencia con la contracción del PBI nacional. “La recaudación de impuestos para 2018 y la primera mitad de 2019 creció por debajo de las tasas de inflación”, puntualizó el informe.



Por otro lado, la inflación aumentará los gastos que la Provincia realiza por salarios y servicios.