San Carlos buscará hacerse fuerte en la UAI Urquiza con la idea de seguir cerca de la punta

Con el objetivo de sumar una victoria para no alejarlo de los primeros puestos, Villa San Carlos visita esta tarde desde las 15:30 a la UAI Urquiza, en uno de los partidos que fueron suspendidos el sábado pasado por las fuertes lluvias.

Este encuentro, que se desarrollará en Villa Lynch, será arbitrado por Cristian Benítez y forma parte de la décima fecha de la B.

El Celeste, con 15 puntos, al igual que el “Furgón”, viene de perder en Berisso ante Talleres de Remedios de Escalada, por lo que esta tarde, se ve obligado a sacar un resultado preponderante que le permita mantenerse cerca de los puestos de arriba. San Telmo igualó ayer sin goles con Colegiales, y sacó un punto más de diferencia (ahora son cuatro respecto del Celeste y de su rival). Respecto de la formación titular para el encuentro de hoy, el entrenador Jorge Vivaldo, a pesar de la última derrota, mantendrá los mismos nombres y apellidos.

Ayer, en la continuidad de la décima fecha, San Telmo 0, Colegiales 0 y Talleres 0, Acassuso 0. Hoy a las 13:30 (por DirecTV), Tristán Suárez vs. Los Andes. Y a las 15;30, Sacachispas vs. Justo José de Urquiza y Defensores Unidos vs. Argentino (Q).