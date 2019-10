Cambaceres, al final, juega mañana a las 12, en Ensenada

| Publicado en Edición Impresa

A diferencia de lo que le sucedió a Villa San Carlos, que de golpe y porrazo la AFA le cambió la fecha y el horario del partido con Fénix, Defensores de Cambaceres pidió modificar el día y horario original del compromiso contra Centro Español, esta vez, por gestiones realizadas por los dirigentes. Por lo tanto, el Rojo, de buena campaña en el torneo de Primera D, se presentará este sábado a partir de las 12, en el 12 de Octubre, en lugar del lunes a las 15:30, como se había programado anteriormente en AFA.

En tanto que Lucas Ozuna fue designado para impartir justicia en Camino Rivadavia y Quintana.

PRÁCTICA BAJO LA LLUVIA

Como Cambaceres tendrá que jugar el sábado ante Centro Español, el entrenador Jorge Casanueva aprovechó el día de ayer para realizar trabajos en espacios reducidos.

Debido a las lluvias, el grupo entrenó detrás del arco que da a espaldas a la escuela, ya que no pudieron utilizar el césped de 12 de Octubre. En medio de la lluvia y el barro, los jugadores hicieron trabajos en espacios reducidos.

Y ante la proximidad del partido, Jorge Casanueva tampoco pudo hacer la práctica de fútbol, por lo que la probable formación aún es una incógnita.

No hay jugadores lesionados, por lo que el cuerpo técnico tiene a todos a disposición.

De no mediar contratiempos, y evaluando el trabajo realizado ante Juventud Unida, no sería descabellado pensar que el Rojo iría con los mismos once. Hoy la práctica será en el estadio.