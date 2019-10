“La AFA nos maltrata con estas decisiones de cambiar de fecha”

Juan Carlos Tocci, titular de Villa San Carlos, no ocultó su calentura porque el choque con Fénix, que iba el sábado, lo pasaron para el lunes

| Publicado en Edición Impresa

De pronto, el campamento de Villa San Carlos se convirtió en un verdadero “polvorín”. Y hay motivos para comprender la bronca y el fastidio que tienen los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes.

Hasta ayer a la tarde, el partido contra Fénix, de la undécima fecha del torneo de Primera B, había sido programado por la AFA para el sábado a las 12, en Berisso.

Sin embargo, en cuestión de horas y vaya a saber por qué motivo, aquella programación original quedó sin efecto, ya que después de las 20, desde las oficinas de la calle Viamonte, venía una rectificación en la diagramación de la fecha. La que generó que todo San Carlos explotara de calentura. Sí, el partido contra Fénix pasó para el lunes a las 15:30, en lugar del sábado a las 12.

“No nos quieren. Le tienen miedo al equipo. Para la AFA no existimos”, le dijo ayer a este diario Juan Carlos Tocci, presidente del club de Berisso, respecto del cambio de día y horario que sufrió el partido de la fecha número once.

“Somos un equipo ordenado y nos vieron jugar. No les conviene que tengamos posibilidades de campeonar. Por lo tanto, como no tenemos peso, en AFA nos maltratan con los cambios de fecha. Dijeron que Fénix no tiene tiempo de descanso...”.

Parece que nadie de AFA se percató que Fénix jugaba ayer (perdió 3-0 con Comunicaciones, y se quedó sin técnico). Pues si se hubiesen enterado, la programación hubiera sido otra y más prolija todavía.

Para el Flaco Jorge Vivaldo, entrenador del Celeste, “es una falta de respeto que te cambien un partido tres días antes de la fecha original. Me parece que ya se sabía cuando se iban a jugar los partidos. Me da la sensación que es una jugada rara, extraña, y me parece que AFA, con ese tipo de cosas, tendría que tener un poquito más de cuidado. Acá no se trata de sacar ventaja, sino de un tema de planificación. Nosotros también tenemos problemas de jugar los lunes. Muchos de nuestros jugadores trabajan por la tarde, y siempre que cambian de día y de horario, tienen que pedir permiso. Eso es un problema. No es de ahora. Pero bueno, esto es así. Me parece que deberían ser más serias las cosas, e informarte con mucho más tiempo”.

Federico Slezack, uno de los referentes del plantel, también opinó sobre el tema. “Una desprolijidad más del fútbol argentino, que nos tiene acostumbrados. Uno, internamente, se imaginaba que iba a pasar, sabiendo que Fénix jugó el miércoles. Era sabido que iban a pedir postergación, pero no nos sorprende. El tema es que te desacomoda el trabajo semanal, porque uno planifica las cosas en base a que jugás el sábado. Preparas el equipo y de repente, te cambian la fecha. Encima, no te la pasan para un domingo, sino para un lunes, día laborable y mucha gente no se puede acercar a la cancha. Con tantos años en el ascenso, estas cosas ya no sorprenden”.