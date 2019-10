El equipo eSports de Estudiantes, campeón en el Argentina Game Show

Ganó el torneo Clubes Pro (11 vs. 11) del FIFA 20 tras vencer 1-0 a Independiente en la final. Se llevó $40.000 como premio

Estudiantes continúa pisando fuerte en el mundo de los eSports y logró esta tarde un nuevo título tras quedarse, en el Argentina Game Show, con el torneo presencial de Clubes Pro (11 vs. 11) del FIFA 20. En una final muy luchada, ganó con un gol en tiempo suplementario tras empatar 0-0 tanto en la ida como en la vuelta.



El campeonato fue organizado por IESA y reunió a los 16 mejores equipos en el principal festival de videojuegos de nuestro país. El Pincha, que obtuvo un cheque por $40.000 con este título, había alcanzado la gran final tras dejar en el camino a Newell's, Can You With y Stamo Motivado.



La participación del equipo albirrojo en el Game Show aún no terminó, porque esta noche juega otra final, la de la Copa eSports (también 11 vs. 11). En la misma participan los mejores cuatro equipos eSports de los últimos torneos: Central, Argentinos, Villa Dálmine y el Pincha. En la semifinal, el elenco estudiantil eliminó al Bicho y ahora define el título ante el Canalla.