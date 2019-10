Minuto a minuto: las frases de los candidatos en el segundo debate presidencial

Los seis candidatos que compiten por la Presidencia participan del último encuentro de cara a los comicios del 27 de octubre en Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se abordan temas como seguridad, empleo y calidad institucional

PRESENTACIÓN

Mauricio Macri (Juntos por el Cambio): "Este debate tiene que servir para elegir en qué país y qué sociedad queremos vivir", dijo esta noche y agregó: "Es importante conocer la trayectoria de los candidatos; yo no cambio para acomodarme y tengo un compañero de fórmula (Miguel Pichetto) que siempre dio la cara".

Nicolás Del Caño (FIT): "En primer lugar quiero hacerme eco de las críticas a la modalidad de este debate. Las comparto. Yo mismo propuse con mi equipo un debate real, con preguntas y repreguntas. Espero que hoy debatamos en serio. Que respondan las preguntas, que digan la verdad".

Roberto Lavagna (Consenso Federal): "En el primer debate, cuando se cerró, dije que los errores que no se reconocen son errores que se repiten. Y eso es algo en lo que los argentinos tenemos experiencia. Por eso cada quince años tenemos una crisis. También tenemos habilidad de dejar de lado los temas centrales".

José Luis Espert (Unite): "En el debate anterior les dije que mis competidores son parte responsable de un sistema que te destruye a vos, a mí, a los ciudadanos de pie. Nunca lo quieren cambiar. Es como un virus, que se reproduce y no muere nunca. Este virus está comiendo las raíces de la Argentina".

Alberto Fernández (Frente de Todos): "Esta semana que pasó le dedicaron mucho tiempo a mi índice, mi índice solo seña errores y señala inconductas. Sería bueno que nos fijáramos en otros índices, como los de la inflación y la pobreza". Y agregó: "En esta Facultad me eduqué y en esta Facultad educo. Aprendemos lo que es el Estado de derecho, sabemos que un presidente no se debe involucrar en la Justicia ni firmar decretos que favorezcan a sus hermanos".

Juan José Gómez Centurión (Frente Nos): "Tengo un proyecto concreto de Nación y no un conjunto de buenas normas bien contadas, pero la última semana los medios hablaron de mi uso del tiempo y no de mis 20 propuestas. No vengo a ser políticamente correcto".

SEGURIDAD

Nicolás Del Caño (FIT): "Hay candidatos que van a pedir más mano dura y cárceles. Nosotros queremos escuelas. Hay que ir a cuestiones de fondo para acabar con la desigualdad". También propuso crear una "comisión investigadora independiente" para investigar casos de violencia institucional, y planteó que la conformen "víctimas de familiares, organismos de derechos humanos y otros sectores".

Roberto Lavagna (Consenso Federal): "Ni el gatillo fácil ni la mano dura, ni la fascinación de alguna funcionaria por las armas, pero tampoco la mano fofa, sin capacidad para defender a nuestras familias. Sino una mano justa, firme y en casos extremos el puño cerrado para defender a los nuestros".

José Luis Espert (Unite): "Los argentinos nos sentimos muy inseguros. La inseguridad se ha convertido es un flagelo, independientemente de dónde vivamos. Podría detallar un montón de medidas pequeñas. Sin embargo, el problema es tan grosero que se puede empezar con algo muy grueso. Nosotros, la política, debemos decir si estamos del lado de los inocentes o de los delincuentes". Por otro lado, dijo que garantizará el "derecho a circular". En ese sentido, dijo: "Las calles y las rutas no están para ser cortadas. Piquetero que corta una calle, piquetero que termina preso".

Alberto Fernández (Frente de Todos): "No hay solución fácil para el problema de la inseguridad. Nadie está atendiendo al problema. Es más fácil hablar de mano dura, pero en realidad el problema de la inseguridad está relacionado con la desigualdad. Esto es difícil entenderlo, pero es así ". Más adelante expresó: "Tenemos que ser serios, Presidente. El presupuesto de seguridad en relación al de 2015 cayó en términos reales un 38%".

Juan José Gómez Centurión (Frente Nos): "El problema es el delito. El narcotráfico y estados paralelos en distintos lugares de la Argentina (...) Hay que terminar con el narco en la República, porque corrompe a la Argentina. Vamos a blindar la frontera, con el cien por ciento del país radarizado". Para el candidato en el kirchnerismo "se liberaron fronteras" y el país "fue productor de droga y alto exportador a Europa"; mientras que el actual gobierno "optó por la incautación, más efectiva para el marketing que para terminar con el negocio".

Mauricio Macri (Juntos por el Cambio): "En este tema nosotros somos distintos a ellos (aludiendo al peronismo-kirchnerismo). Ellos abandonan a las víctimas, ellos alientan a las barras, menosprecian a las fuerzas de seguridad e impulsan la puerta giratoria donde los delincuentes nunca quedan presos". Luego destacó que en su gobierno "redujimos 30% los homicidios y son estadísticas avaladas por la ONU".

EMPLEO, PRODUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

Roberto Lavagna (Consenso Federal): "Son tres elementos muy desafiantes. Creo que es bueno ser sincero desde el principio (...) El desafío que nosotros plantamos es generar dos millones de empleos en cuatro años. Es posible en una economía en marcha con medidas de aliento a las pymes".

José Luis Espert (Unite): "Las leyes laborales no han beneficiado a los trabajadores. Pero hemos terminado con sindicalistas ricos y poderosos. Es necesario derribar el edificio legal sobre el cual se han construido las relaciones laborales en Argentina". Asimismo, pidió "descentralizar las negociaciones colectivas" y "eliminar las contribuciones patronales".

Alberto Fernández (Frente de Todos): "La Argentina tiene hoy la tasa de desempleo más alta en los últimos 13 años. Tenemos un presidente que piensa que el trabajo es un costo, ha cerrado el ministerio y ha dejado que el desempleo ocurra, porque siempre pensó que los empleados pueden reconvertirse en emprendedores. El presidente 'uberizó' la economía".

Juan José Gómez Centurión (Frente Nos): "Están quienes santifican al mercado y quienes santifican al Estado, pero el gran empleador no debe ser el Estado, sino la Producción. Hay que terminar de disfrazar la desocupación con planes y empleo público".

Mauricio Macri (Juntos por el Cambio): "Es verdad que este año hemos tenido un problema de empleo. Pero quiero decirles que pasada la elección, va a volver la certidumbre". El mandatario dijo que "hay que hacer muchas obras, pero hay una matriz de corrupción, se robaron la plata de las obras, y el jefe de gabinete (Alberto Fernández) se fue sin decir nada, ellos son así, se creen los dueños de la plata de los argentinos".

Nicolás Del Caño (FIT): "Creo que Macri nunca va a poder entender lo que sufre una familia trabajadora cuando se pierde el empleo. Siguen con las mismas recetas de siempre, agenda del FMI y las patronales, quitar los derechos a los trabajadores (...) El Frente de Izquierda propone repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, reducir la jornada laboral".

FEDERALISMO, CALIDAD INSTITUCIONAL Y ROL DEL ESTADO

José Luis Espert (Unite): "La copartición nosotros la vamos a eliminar. Que las provincias se financien con recursos propios y que a nivel nacional se financien salud y educación (...) Argentina es un país enfermo. Si no estamos dispuestos a cambiar, la decadencia va a seguir".

Alberto Fernández (Frente de Todos): "La Argentina es una y lo que debemos hacer es que todos los argentinos seamos tratados del mismo modo". En otro tramo dijo que "hay que terminar con los empresarios que llegan al Gobierno y desde allí hacen negocios para sus amigos" y advirtió que "se deterioró la ciudad institucional" porque Macri "vino diciendo que la iba a mejorar, pero lo primero que hizo fue proponer dos jueces a la Corte (Suprema) por decreto, designó jueces a su antojo, persiguió a otros jueces y vació una cámara federal".

Juan José Gómez Centurión (Frente Nos): "El Estado ha perdido su rol estratégico, ser la herramienta que proponga y construya un modelo de Nación". Tras criticar a Cristina Kirchner y Miguel Ángel Pichetto, prometió "dejar de pagar semejante gasto público"; que la oficina anticorrupción sea "conducida por la oposición", y "controlar el sistema nacional de inteligencia, hoy inepto y desprofesionalizado".

Mauricio Macri (Juntos por el Cambio): "Ahora el kirchernismo habla de federalismo, luego de prepotear con el látigo y la chequera a propios y ajenos. Yo trabajé día a día con los gobernadores. Le dimos obras, trabajamos juntos para combatir el narcotráfico, mejorar la educación". Asimismo, afirmó que "al kirchnerismo no le molesta la corrupción" y destacó que "esta semana quedó claro que Alberto Fernández y el kirchnerismo son lo mismo".

Nicolás Del Caño (FIT): "Hemos visto como se tiran acusaciones de los dos lados". También cuestionó que: "Habla de transparencia cuando en su Gobierno (a Macri) se firmó un decreto que le perdonó la deuda a su familia". Además, propuso la creación de una "asamblea constituyente libre y soberana" para que "el pueblo decida cómo salimos de la crisis"

Roberto Lavagna (Consenso Federal): "Nada más lejos del federalismo que la expansión del conurbano bonaerense" y de los conurbanos de las grandes ciudades del país que "prestan servicios deficientes" en materia de salud, saneamiento o basura, que, a su juicio, reclaman "un replanteo territorial del país para cambiar alguno de los estímulos".

DESARROLLO SOCIAL, AMBIENTE Y VIVIENDA

Alberto Fernández (Frente de Todos): "Hay tres millones de argentinos que cayeron en la indigencia. Macri llegó hablando de pobreza cero. Pero mintió, la multiplicó. Lo más grave es que multiplicó el hambre (...) Nosotros vamos a ocuparnos del hambre y vamos a cuidar el medio ambiente". Y lanzó: "Cuando usted (por Macri) termine su mandato, la Argentina va a tener un 40% de pobres. Hay 3 millones y medio de argentinos que cayeron en la indigencia y no tienen las condiciones mínimas de vivir dignamente".

Juan José Gómez Centurión (Frente Nos): "Tuvimos décadas de planes sociales que no funcionaron. Desarrollo social no debería ser asistencialismo".

Mauricio Macri (Juntos por el Cambio): "Es indignante escucharlos (sobre el kirchnerismo) hablar de pobreza. Su única idea fue ocultarla. Ellos siempre han usado a los pobres, siempre han hecho clientelismo". También recalcó, haciendo referencia a las inundaciones de esta semana, que "en 35 años no pudieron hacer una obra en La Matanza".

Nicolás Del Caño (FIT): El candidato llamó a que el país atraviese una "transición energética" que "no solamente sea sustentable, sino que termine con los negociados como el del (presidente Mauricio) Macri con la energía eólica", denunció. Y aseguró que el ambiente debe ser "un derecho para todos, y no un negociado para unos pocos" porque "nuestras vidas y el planeta, valen muchísimo más que sus ganancias"

Roberto Lavagna (Consenso Federal): "Desarrollo social es integración social, no reparto de planes. Esto es salud, educación y trabajo. El trabajo dignifica al ser humano". Y agregó: "Creo que nuestra sociedad corre el riesgo de acostumbrarse a la pobreza".

José Luis Espert (Unite): "Nuestro problema es grosero. Para luchar contra la pobreza no hacen falta muchas medidas sino crecimiento sostenido y para eso se necesitan reformas en el mercado".