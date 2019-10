El dólar comenzó la semana en alza y cerró a $60,50

En el Banco Nación, la divisa subió 50 centavos respecto del último viernes

El dólar entra en la última semana previa a las elecciones presidenciales a $60,50 en el Banco Nación y a más de $61 en bancos privados, mientras que la brecha con los tipos de cambio paralelos se profundiza.

El precio promedio relevado por el Banco Central fue de $60,995 para la venta.

El tipo de cambio mayorista rondaba los $58,65, el valor más alto en un mes. Operadores relataron que intervenciones del Banco Central durante toda la rueda contuvieron la suba y llevaron a la divisa a cerrar en 58,51 pesos.

"El BCRA se mantuvo otra vez activo durante el desarrollo de las operaciones con ventas que abastecieron la demanda de divisas al tiempo que acotaron la corrección de hoy", detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.



Y agregó que la intensa actividad oficial se reflejó en el volumen de negocios, que fue "el más alto del mes hasta el momento".



Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que si bien se transita en la semana previa a las elecciones "los operadores consideraron que el mercado de cambios esta muy tranquilo con el sistema aplicado por el BCRA, de ir satisfaciendo a los compradores en la medida que necesitan".



También indicó que "ya nadie aparentemente teme de una disparada como sucedió después de conocerse el resultado de las PASO por declaraciones políticas que agitaron las aguas”.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 499 millones y no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 168 millones, un 12% menos que el viernes pasado. Los plazos más cortos concentraron algo más del 70 % de los negocios. Octubre y noviembre se operaron a $60,25 y $65,10, con una tasa del 108,55% y 102,78%.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó hoy una suba marginal respecto del cierre del viernes pasado al finalizar a 68,003%.



El total adjudicado fue de $157.058 millones sobre vencimientos por $212.443 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $55.358 millones.



En la primera licitación del día, el BCRA adjudicó $109.921 millones a una tasa promedio de corte de 68,003%.



En la segunda subasta, el monto adjudicado a siete días de plazo fue de $47.136 millones a una tasa promedio de corte de 68,003%, siendo la tasa máxima adjudicada de 68,01% y la mínima 68,00%.