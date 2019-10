Alberto Fernández ya tiene algunos nombres para su gabinete si triunfa el domingo

El domingo los argentinos definirán su presidente, en una elección en la que en el Frente de Todos ya se ven ganadores en primera vuelta mientras que en el macrismo aspiran a llegar al ballotage. Así las cosas, Alberto Fernández ya el día después de las Paso empezó a diagramar su futuro gabinete. Si bien no dio pistas, ya sabe quiénes lo acompañarán si es que el domingo las urnas le dan la derecha.

Claro que no fue tarea sencilla la elección ya que el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner tuvo que buscar un equilibrio entre las fuerzas que componen su espacio para evitar cualquier tipo de confrontación, enojo y quiebre en la columna vertebral ya que forman parte del mismo representantes del peronismo tradicional, el kirchnerismo y el massismo. Es por eso que su gabinete estaría formado por dirigentes de diferentes líneas políticas que conformaron esta alianza en busca de darle pelea a Mauricio Macri.

No hay que obviar que Cristina jugará un papel clave. Si bien el propio Alberto aseguró que la ex presidenta tendrá "cero injerencia" en sus decisiones, no caben dudas que la elección deberá tener su Ok.

Uno de los (casi) confirmados, y que ya se estaría probando el traje de jefe de Gabinete, es Santiago Cafiero, hijo de Juampi Cafiero y nieto del fallecido Antonio Cafiero. También otros nombres fuertes tendrían destino asegurado: a "Wado" De Pedro y a Felipe Solá les estaría esperando el ministerio del Interior y la Cancillería, respectivamente. Marcela Losardo suena para el de Justicia mientras que María Eugenia Bielsa para el de Vivienda. En tanto, Daniel Arroyo podría ocupar el sillón de Desarrollo Social.

Otros lugares importantes en la estructura del posible futuro gobierno no tienen nombres. Quién maneje los hilos de la Afip y Trabajo será clave, dos sitios que aún no estarían definidos, aunque aseguran que por la cabeza de Fernández andan dando vuelta algunos nombres que mantiene en secreto.