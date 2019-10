Chilavert lo cuestionó con dureza a Bielsa pero no por un tema futbolístico

José Luis Chilavert, acostumbrado a las declaraciones explosivas, esta vez lo cruzó muy feo a Marcelo Bielsa aunque no por un tema futbolístico.

Todo comenzó el fin de semana cuando la prensa consultó al director técnico del Leeds por la situación de violencia que se vivió los últimos días en Chile, país en el que el argentino vivió cuando dirigió a la selección de ese país entre 2007 y 2011.

Bielsa señaló: "Admiro lo que el pueblo chileno está haciendo. Están tratando la democracia de una manera diferente. Son un ejemplo para el resto de los países, maltratados por sus autoridades. Ellos reclaman una manera correcta de hacer democracia".

El ex arquero de la selección paraguaya salió con los tapones de punta pocas horas después: "Marcelo Bielsa, usted está a favor de los delincuentes que queman edificios, trenes, autos, se nota que no ha aprendido nada de la vida, es fácil opinar desde Inglaterra y eso que le enseñamos el éxito en Vélez y no ha aprendido nada".

Chilavert remató el tuit con una contundente frase: "Los fracasos en el fútbol, lo llevaron al populismo".