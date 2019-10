¿Heinze a Boca y Carlos Tevez al Fortín?: Lo que dice el presidente de Vélez

Dieron mucho que hablar las declaraciones formuladas en las últimas horas por Sergio Rapisarda, presidente de Vélez, que involucraron al técnico Gabriel Heinze y Carlos Tevez.

Sobre el DT, hay informaciones que dieron cuenta del interés por Boca en sumarlo cuando Gustavo Alfaro deje el cargo. Sobre esa posibilidad, el máximo dirigente velezano tiró: "Parece que les gustan los técnicos de Vélez", dijo recordando los casos anteriores de Carlos Bianchi, Carlos Ischia y Miguel Ángel Russo, que luego de pasar por el Fortín recalaron en la Ribera.

Pero cuando se refirió a la posibilidad del alejamiento de Heinze para irse a Boca Rapisarda aclaró: "Me parece que va a cumplir su contrato hasta junio de 2020. Si Boca lo llama, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, nadie hace lo que no quiere. Si a fin de año se junta con nosotros y nos dice que tiene otra propuesta, 'marche preso'. No hay otra, cada uno sabe lo que tiene que hacer".

Sobre un posible pase de Carlos Tevez al elenco de Liniers, Rapisarda no esquivó el tema y señaló: "Cada cosa a su tiempo, veremos en el próximo mercado de pases", dijo en la entrevista radial.

Sin embargo, el presidente aclaró que Tevez no fue ofrecido a Vélez y tampoco ha sido pedido por el técnico.