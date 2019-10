Gatti le apuntó a Gustavo Alfaro y le pegó duro por "hablar demasiado"

Polémico, como siempre, Hugo Gatti estuvo muy duro con el técnico de Boca, Gustavo Alfaro, en medio de todas las controversias que quedaron flotando después del Superclásico que definió al finalista de la Copa Libertadores.

"El fútbol es de los jugadores; no me gustan los técnicos que termina el partido y agarran el fierrito y empiezan a hablar... Esos técnicos no me gustan", tiró el ex arquero de Gimnasia para referirse al DT xeneize.

Pero hubo más. El "Loco" también dijo del entrenador boquense: "Por ahí me equivoque, pero tiene mucho protagonismo Alfaro y el periodismo quiere ese protagonismo para llenar minutos de TV, pero el jugador de fútbol sigue siendo lo importante".

Sobre la contratación de De Rossi, otro de los temas que ha despertado polémicas, Gatti opinó que "Cuando lo contrataron al italiano me gustó cuando jugó y de repente lo cuelgan, no juega más –vale aclarar, también estuvo lesionado–. Boca estaba muerto, y el Tano le dio alegría. El técnico apostó a la juventud, al que presiona y no al que juega", acusó.